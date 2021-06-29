اليوم.. «الوطني» يختتـم نصـف الفصل التشريعي الـ 17

ابوظبي - سيف اليزيد - ناصر الجابري (أبوظبي)

يختتم المجلس الوطني الاتحادي الدور الثاني من الفصل التشريعي الـ 17، خلال جلسته التي تعقد اليوم بمقره في أبوظبي، وبذلك يكمل المجلس الوطني نصف الفصل التشريعي، حيث من المتوقع بدء الدور الثالث خلال شهر نوفمبر المقبل.

ويتلو معالي صقر غباش رئيس المجلس، خلال الجلسة، مرسوم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بفض دور الانعقاد، بينما تشهد الجلسة توجيه 4 أسئلة إلى ممثلي الحكومة، ومناقشة مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2008 بشأن الأرشيف الوطني.

ويهدف مشروع قانون الأرشيف الوطني، إلى نقل اختصاص المكتبة الوطنية من وزارة الثقافة والشباب إلى الأرشيف الوطني، حيث تمثل المكتبة أرشيفاً فكرياً لحفظ وأرشفة الإنتاج الفكري المقروء في الدولة من التلف والضياع وإتاحته للجمهور والأجيال القادمة، وهو من اختصاصات الأرشيف الوطني ولنقل الاختصاص تم إجراء تعديل على اختصاصات القانون.

كما تشهد الجلسة، تقديم شذى سعيد علاي النقبي، عضو المجلس السؤال الذي توجهه إلى معالي حسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم، ويتضمن اقتراحاً برلمانياً بإيقاف قرار اعتماد تاريخ 31 أغسطس كحد أقصى لدخول مرحلة رياض الأطفال بدلاً من 31 ديسمبر، نظراً للتداعيات السلبية على الكثير من أولياء الأمور.

وأكدت شذى النقبي، وجود العديد من أولياء الأمور غير القادرين على إدخال أطفالهم من مواليد 1 سبتمبر وحتى 31 ديسمبر لمرحلة رياض الأطفال، والذين لا يشملهم أي استثناء، بما أدى إلى ضياع سنة دراسية عليهم دون تعليم، وهو ما يتطلب تعليق القرار حتى إشعار آخر لحين التوصل إلى حلول ترضي أولياء الأمور.

وتوجه كفاح محمد الزعابي سؤالاً إلى معالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام حول التأمين الصحي للمعلمين الجدد، حيث تعتزم تقديم مقترح برلماني بشأن منح تأمين صحي للمعلمين المواطنين الجدد، ممن لا يمتلكون تأميناً صحياً. وتشهد الجلسة أيضاً توجيه سؤال آخر من عفراء بخيت العليلي، حول التدريب الميداني والساعدات التطوعية لطلبة مؤسسات التعليم العالي في الدولة، إضافة إلى سؤال من عدنان حمد الحمادي حول شرط إقامة اللاعبين المحترفين في الأندية الرياضية.