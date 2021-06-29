«شؤون الوطني» تنظم المحاضرة الثالثة لـ«مجلس ثقافة الانتخاب»

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

نظمت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي محاضرة بعنوان: «تعزيز روح المشاركة الوطنية في الانتخابات»، والتي تهدف إلى تطوير ثقافة المشاركة السياسية بين أفراد المجتمع، من خلال رفع مستوى الوعي بأهمية انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، والتعريف بدور المواطن في العملية الانتخابية، واستعراض الإنجازات والنجاحات في دوراتها السابقة.

وقدّم المحاضرة التي تعد الثالثة ضمن مبادرة «مجلس ثقافة الانتخاب الافتراضي» الدكتور محمد بطي ثاني الشامسي، أستاذ القانون الإداري المشارك في أكاديمية شرطة دبي، حيث تطرق خلالها لأهمية المشاركة في عملية انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، كما تناول مراحل تنفيذ العملية الانتخابية، وكذلك الإجراءات الخاصة بها، بدءاً بعملية الترشح وحتى عملية تصويت أعضاء الهيئات الانتخابية لاختيار ممثليهم في المجلس الوطني الاتحادي.

وقال الدكتور محمد الشامسي: «أن هذه المحاضرة التي تنظمها وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي تهدف إلى تعزيز الوعي بثقافة الانتخاب لدى المواطنين، والتأكيد على أهمية دور المجلس الوطني الاتحادي في نقل قضايا المواطن واحتياجاته ومناقشتها مع صناع القرار للمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة».

وتابع الشامسي قائلاً: «بالنظر إلى تجربة انتخابات المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات، نجد أن الدولة حققت نجاحات كبيرة أهمها: اعتماد نظام التصويت الإلكتروني، والأخذ بنظام الهيئات الانتخابية، والتوسع المتدرج في أعداد أعضائها خلال الأربع دورات انتخابية الماضية. وفي مقابل هذه الإنجازات هناك دور كبير يقع على عاتق المواطنين للمساهمة في نجاح جهود الدولة في تعزيز ثقافة الانتخاب، وهو ضرورة قيام أعضاء الهيئات الانتخابية بالتصويت في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي».

كما أشار إلى أن المحطة الأبرز في الدورة الرابعة من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي تتمثل في قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة - حفظه الله- برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى (50%)، ما يعكس إيمان قيادتنا الرشيدة بأهمية دور المرأة في دفع مسيرة التنمية، وحرصها على توظيف طاقات جميع فئات المجتمع لصناعة مستقبل أفضل.

وتطرقت المحاضرة إلى شرح التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي التي تشكل الإطار التشريعي الذي ينظم العملية الانتخابية بجميع مراحلها وإجراءاتها، بالإضافة إلى التعديلات والإضافات التي جرت على التعليمات التنفيذية خلال الدورات الانتخابية السابقة.

ومن المقرر أن تواصل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي تنظيم سلسلة متواصلة من المحاضرات التي تهدف إلى تعزيز الوعي وبناء ثقافة مشاركة سياسية بين جميع أفراد المجتمع، والتعريف بالعمل البرلماني في دولة الإمارات. حيث سيتم الإعلان عن مواعيد اللقاءات وعناوينها والمتحدثين فيها عبر الحسابات الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي.