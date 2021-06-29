«تعليمية الوطني» تناقش سياسة «الثقافة والشباب»

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

ناقشت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي أمس، برئاسة ناصر محمد اليماحي رئيس اللجنة، موضوع سياسة وزارة الثقافة والشباب، بحضور ممثلي الوزارة.

شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: سارة محمد فلكناز مقررة اللجنة، والدكتورة حواء الضحاك المنصوري، وشذى سعيد علاي النقبي، والدكتورة شيخة عبيد الطنيجي، وضرار حميد بالهول، وعفراء بخيت العليلي.

وحضر من وزارة الثقافة والشباب كل من: وفاء أحمد آل علي مدير إدارة التفاعل الشبابي بالتكليف، ومحمد الحمادي رئيس قسم مراكز الشباب. وأشارت سارة محمد فلكناز مقررة اللجنة أن اللجنة استمعت إلى ردود ممثلي الوزارة حول استفسارات وتساؤلات أعضاء اللجنة بشأن الموضوع ومحاوره، حيث تم طرح الملاحظات والمقترحات والآراء والتحديات التي خرجت بها اللجنة من اجتماعها السابق مع ممثلي الجهات المعنية والمختصة، واطلعت اللجنة كذلك على مجموعة من المعلومات تتعلق بمراكز الشباب في الدولة وخطط تطويرها وتنميتها، بما يساهم في صقل قدرات الشباب وتنمية مهاراتهم.

وتابعت فلكناز أن اللجنة اعتمدت خطتها لتنظيم حلقات نقاشية وزيارات ميدانية للمراكز الثقافية والشبابية لدراسة الموضوع العام بشكل تفصيلي، والاطلاع على مختلف الخدمات المقدمة في المراكز الشبابية والثقافية، والتعرف على أبرز التحديات التي تواجه تطوير تلك المنظومة المهمة المرتبطة بقطاع عريض في المجتمع. وذكرت سارة فلكناز أن اللجنة تناقش موضوع سياسة وزارة الثقافة والشباب ضمن عدة محاور تتضمن: استراتيجية الوزارة في تعزيز الهوية والانتماء الوطني وتطوير قطاعات الصناعات الثقافية والإبداعية بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، ودور الوزارة في إنشاء ودعم المراكز الشبابية وتطوير قدرات ومواهب الشباب لتحقيق مستهدفات رؤية 2071، وجهود الوزارة في تطوير المنظومة الإعلامية الوطنية، بما يحقق رؤية 2071.