دبي لرعاية النساء والأطفال تطلق «مبنى العزل»

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

كشفت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال عن مشروع «مبنى العزل»، وذلك مع صندوق لوريال لدعم المرأة، إذ سيتم من خلال هذا المشروع الرائد فصل القاطنين الجدد عند قدومهم في مبنى العزل، للتأكد من خلوهم من أي أمراض معدية قبل نقلهم إلى المأوى الرئيس، وذلك لحمايتهم وضمان استمرارية خدمات المؤسسة، وفقاً لأعلى معايير السلامة.

وكانت قد ساهمت جائحة كورونا في تفاقم الأزمات الاجتماعية والاقتصادية على النساء في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى زيادة حالات العنف المنزلي، وفي ظل هذه الظروف، قامت مجموعة لوريال بإطلاق صندوق لوريال لدعم المرأة، وهو صندوق وقف خيري بقيمة 50 مليون يورو مدته ثلاث سنوات وجزء من «لوريال المستقبل»، برنامج 2030 للتنمية المستدامة بهدف دعم النساء.

وثمّنت شيخة سعيد المنصوري مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة دور لوريال في دعم ومساعدة النساء والأطفال في ظل الظروف الراهنة، من خلال تبرعهم الكريم لهذا المشروع، وحرصهم على أن تكون هذه المساعدات ملموسة.

وتعليقاً على الشراكة: قال ريمي شادابو، المدير الإداري لشركة لوريال الشرق الأوسط:«مع تفاقم آثار جائحة كورونا التي أدت إلى زيادة حالات العنف المنزلي، شعرنا كمجموعة لوريال بضرورة المساهمة للتخفيف من هذه التحديات، خاصة التي تواجه النساء، وذلك من خلال دعم مؤسسة دبي لرعاية النساء والاطفال في مهمتها».