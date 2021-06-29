«صحبتي 2021» في الشارقة الأحد المقبل

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (الاتحاد)

تستعد إدارة التثقيف الصحي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، لإطلاق فعاليات برنامج «صحبتي 2021»، خلال الفترة من 4-17 يوليو المقبل، وذلك بالتعاون مع جامعة زايد، وجامعة الشارقة وأكاديمية شرطة الشارقة، ويهدف البرنامج في نسخة، هي الأولى من نوعها على مستوى الدولة والمخصصة لفئة اليافعين، إلى نشر الوعي الصحي بين اليافعين لتشجيعهم على تبني أنماط سلوكية صحية، وتأهيلهم ليكونوا سفراء بين أقرانهم، وتمكينهم من التوعية والتثقيف في مجالات الصحة والتغذية. وأشارت إيمان راشد سيف مدير الإدارة إلى أن برنامج صحبتي هذا العام يحمل طابعاً خاصاً كونه يركز على فئة اليافعين لتعزيز وعيهم الصحي وتخريج دفعة من المثقفين الصحيين اليافعين، ومنحهم فرصة المساهمة الفاعلة في تحقيق رؤية إمارة الشارقة في أن تكون مدينة صحية وصديقة للأطفال واليافعين وبيئة خالية من الأمراض.

وأوضحت أن البرنامج يركز على جانب مهم يتعلق بتدريب اليافعين على التعامل مع الجائحات والأزمات والكوارث الصحية.