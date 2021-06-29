دخول عدد من الأماكن العامة بأبوظبي يقتصر على المطعّمين

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

اعتمدت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة ‫«كورونا» في إمارة أبوظبي حصرية دخول عددٍ من الأماكن العامة على المطعّمين، وذلك استكمالاً للإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على الصحة العامة، وبعد تطعيم أكثر من 93% من الفئات المستهدفة في الإمارة.‬‬‬

ونشر المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي عبر «تويتر»، أن القرار يشمل مراكز التسوق، والمطاعم والمقاهي، والصالات والأنشطة الرياضية، والمنتجعات الصحية، والمتاحف والمراكز الثقافية، والمراكز والمدن الترفيهية، والجامعات والمعاهد، والمدارس والحضانات، والمحال التجارية خارج مراكز التسوق (باستثناء محال السوبرماركت والصيدليات).

وبيّن أن العمل بالقرار يبدأ من يوم الجمعة الموافق 20 أغسطس 2021، ولا ينطبق القرار على غير المطعّمين الحاصلين على استثناء من التطعيم وفق الإجراءات المعتمدة، والتي تظهر حالتهم على تطبيق الحصن، كما لا ينطبق على الأطفال دون سن 16 عاماً.