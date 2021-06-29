تنويه من «الصحة» بشأن الإحاطة الإعلامية المنعقدة أمس الأحد

ابوظبي - سيف اليزيد - نوهت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إلى وجود خطأ لغوي خلال حديث الدكتورة فريدة الحوسني المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الإحاطة الإعلامية المنعقدة أمس حول مستجدات فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» وتطرقها إلى نسب حالات الإصابة بـ«كورونا» التي أدخلت للعناية المركزة بالنسبة لغير المطعمين والمطعمين.

وأكدت الوزارة أن نسبة الحالات الأعلى التي أدخلت للعناية المركزة هي لغير المطعمين بلقاح «كوفيد- 19» وبلغت 92 في المائة.. فيما كانت نسبة المطعمين 8 في المائة.. كما تعتذر عن هذا الخطأ غير المقصود.