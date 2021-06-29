«الهلال» يقدم 20 طناً من التمور للسودان

ابوظبي - سيف اليزيد - الخرطوم (وام)

قدمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بالتنسيق مع سفارة الدولة لدى السودان، 20 طناً من التمور إلى عددٍ من المنظمات الإنسانية العاملة بالخرطوم، وذلك لتوزيعها على الأسر وطلاب المدارس في مناطق النيل الأزرق وجنوب كردفان وولايات دارفور.

وقال حمد محمد حميد الجنيبي سفير الدولة لدى جمهورية السودان - بهذه المناسبة - ترتبط دولة الإمارات والسودان بعلاقات أخوية تاريخية وطيدة في المجالات كافة، وفي إطار حرص الدولة على دعم برامج إمدادات الغذاء في السودان الشقيق، فقد تم إرسال هذه الشحنة إلى المستفيدين في الولايات السودانية قبل حلول موسم الخريف، حيث تشتهر تلك المناطق بغزارة الأمطار الموسمية، ما يعرقل الوصول إليها».

من جهته، أوضح فهد عبد الرحمن بن سلطان نائب الأمين العام للتنمية والتعاون الدولي في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أن هذه الشحنة تأتي ضمن نهج الإمارات الراسخ في مساندة الدول الشقيقة والصديقة والمساهمة في توفير احتياجاتها، خاصة في مجال الغذاء. وقال: إن «الهيئة» لديها علاقات تعاون وثيقة مع عددٍ من المنظمات الإنسانية الإقليمية والدولية، أهّلتها لإقامة شراكات قوية معها في عددٍ من المناطق التي تواجه تحديات إنسانية بسبب نقص الغذاء. من جانبها، أعرب عدد من المنظمات الإنسانية العاملة بالخرطوم عن بالغ شكرها وتقديرها إلى دولة الإمارات لدعم خططها وتعزيز قدراتها في مجابهة كافة الظروف، وثمنت جهود هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ومبادراتها الإنسانية.