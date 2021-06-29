«الوقاية والسلامة في الشارقة»: «حظر العمل» خلال الظهيرة يحافظ على سلامة العمال

ابوظبي - سيف اليزيد - لمياء الهرمودي (الشارقة)

أكدت هيئة الوقاية والسلامة في الشارقة لـ«الاتحاد» اهتمامها الدائم بمختلف جوانب السلامة والصحة المهنية للعاملين في إمارة الشارقة، مشيرةً إلى أن تطبيق قانون منع العمل خلال فترة الظهيرة جزء لا يتجزأ من اهتمامات «الهيئة»، وذلك للحفاظ على سلامة وأمن العمال في بيئة العمل.

وأوضحت «الهيئة» أنها تقوم بشكل سنوي وبالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى، مثل وزارة الموارد البشرية والتوطين، وهيئة تطوير معايير العمل، بعمل حملات توعية تستهدف العمال وأصحاب العمل، لتوضيح الأخطار المرتبطة بالعمل تحت أشعة الشمس المباشرة خلال الأوقات الحارة، مما قد يصيبهم بالإجهاد الحراري ويؤثر على صحتهم وأمنهم وسلامتهم.

وأوضحت «الهيئة» أنه تم التخطيط هذا العام بالبدء بعمل زيارات ميدانية بهدف التوعية ومخاطبة العمال وأصحاب العمل بمختلف اللغات، بالإضافة إلى نشر منشورات توعية عبر وسائل التواصل الاجتماعي لإيصال الرسالة إلى أكبر شريحة من أصحاب العمل، كما من المقرر استخدام حافلة سلامتك التوعوية لعرض مواد تثقيفية مبسطة للعمال في أماكن عملهم، مشيرة إلى وجود مفتشين في «الهيئة» يقومون بزيارات ميدانية خلال أوقات منع العمل، وذلك للتأكد من التزام المنشآت والعمال وأصحاب العمل بتجنب العمل في الأماكن المفتوحة، وتحت أشعة الشمس خلال هذه الفترة، كما يتم استهداف المواقع الإنشائية بشكل مباشر، ولكن تتم أيضاً زيارة المنشآت الأخرى التي تمارس أعمالها في الأماكن المفتوحة، وتوعية المنشآت غير الملتزمة بأضرار هذه الممارسة دون إصدار أو مخالفات أو غرامات، وفي حال عدم الالتزام يتم التواصل مع وزارة الموارد البشرية والتوطين للتعامل مع هذه الحالة حسب إجراءاتهم.