«معاً نحو بيئة أفضل» في بلدية أبوظبي

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

نظمت بلدية مدينة أبوظبي، التابعة لدائرة البلديات والنقل، من خلال مركز بلدية الوثبة، فعالية عن بُعد بعنوان «معاً نحو بيئة أفضل»، ضمن مبادرة عاصمتي، استهدفت كافة أفراد وفئات المجتمع، وذلك بالتعاون مع مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير»؛ بهدف نشر الوعي بين أفراد المجتمع بأهمية المحافظة على المظهر الجمالي المتميز الذي تتمتع به أبوظبي.

وتضمنت الفعالية توعية المشاركين بأهمية الحفاظ على المظهر العام للمدينة والحد من المشوهات، والتأثيرات الإيجابية لهذا على البيئة وصحة وسلامة جميع الأفراد، وكذلك التوعية بكيفية الاستخدام الأمثل للمرافق العامة، وضرورة الحفاظ عليها كي يستفيد منها كافة أفراد المجتمع.

كما تضمنت الفعالية نشر العديد من منشورات التوعية عبر حسابات البلدية على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تعزز أهداف الفعالية في الارتقاء بالسلوكيات العامة، والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمدينة.