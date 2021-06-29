سلطان القاسمي يترأس اجتماع مجلس أمناء جامعة الشارقة

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (الاتحاد)

أعرب صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة عن سعادته بتخريج أكبر دفعة من طلاب وطالبات برامج الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس، ما يدل على المستوى الذي وصلت إليه جامعة الشارقة في الجوانب كافة.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه الاجتماع الحادي والخمسين لمجلس أمناء جامعة الشارقة والذي عقد بمكتب سموه في المبنى الرئيس للجامعة.

وأشار صاحب السمو حاكم الشارقة إلى أن التفوق الكبير والنمو الحقيقي لجامعة الشارقة بوصولها إلى مرحلة تقديم شهادات الدكتوراه الفخرية لأصحاب الأعمال والإنجازات العظيمة في خدمة المجتمعات والعلوم. ووجّه سموه بالإسراع في تحويل فروع الجامعة إلى جامعات بالتعاقب، بدءاً من فرع مدينة خورفكان في الأول من سبتمبر 2022م ثم فرع مدينة كلباء، ثم فرع مدينة الذيد في السنوات القادمة.

وتوجّه سموه بجزيل الشكر والتقدير إلى أعضاء مجلس الأمناء على دورهم في تقييم وتطوير الخطط الاستراتيجية، والمشاريع التي تطرحها الجامعة وإلى كافة أعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية على ما يبذلونه من جهد في تطوير العمل الإداري والأكاديمي، مؤكداً أن ذلك يأتي بالنتائج المثمرة والمرجوة لكثير من الإنجازات العلمية والأكاديمية التي تحققت، والتي يجري العمل على تحقيقها في الأيام والسنوات القادمة، ما يعزز من مسيرة الجامعة نحو التقدم والتطور.

واعتمد المجلس موازنة الجامعة للعام الأكاديمي: 2021/2022، والبالغة ملياراً وتسعة وعشرين مليون درهم، حيث وضعت الموازنة الجديدة لتدعم خطط التطور والتقدم واستمرار العملية الأكاديمية المتميزة للجامعة بعمل كافة الكليات والإدارات والأقسام، وتعزيز التعاون والشراكات مع المؤسسات الرائدة.

كما اعتمد المجلس إنشاء مركز دراسات الأسرة والطفل، والذي يُعد الأول من نوعه في الدولة، حيث سيتناول قضايا الأسرة والطفل بالتعاون مع المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، ويهدف إلى دراسة تعزيز التماسك الأسري، ونوعية العلاقات الزوجية، والتنشئة الاجتماعية للأطفال، مع تمكين أفراد الأسرة من التعامل بشكل أفضل مع مشاكل الأسرة، ومحاولة خفض معدلات الطلاق، بالإضافة إلى تحسين الصحة النفسية والرفاهية الاجتماعية للأسر.

وأقر المجلس خطة الخريف للعام الأكاديمي 2021/2022 المبنية على العودة إلى الحرم الجامعي، مع استمرار التعلم الهجين المرن ضمن ظروف تحسن حالة الوباء، وسيستمر التعلم الهجين من خلال التكامل المناسب بين وسائل التكنولوجيا والمناهج وأنشطة البحث العلمي، واعتمد المجلس تأسيس وحدة إدارة المخاطر في الجامعة.

كما اعتمد قائمة الترقيات التي قدمتها اللجنة الأكاديمية، بالإضافة إلى تقديم برامج أكاديمية جديدة للاعتماد منها برنامج دكتوراه الفلسفة في علوم وتكنولوجيا حفظ التراث وإدارته، وبرنامج ماجستير الآداب في الوثائق والمخطوطات والأرشفة، وبرنامج بكالوريوس العلوم في الميكانيكية الإلكترونية والروبوتات.

كما اعتمد مجلس أمناء الجامعة تخريج الطلبة الذين أنهوا متطلبات تخرجهم لبرامج الدكتوراه والماجستير ودبلوم الدراسات العليا في فصل الربيع (2020/2021) والبالغ عددهم الإجمالي (195) طالباً وطالبة، كما اعتمد تخريج الطلبة الذين أنهوا متطلبات التخرج لدرجة البكالوريوس بفصل الربيع (2020/2021) والبالغ عددهم (1221) طالباً وطالبة، وليكون مجموع الخريجين العام (1416) طالباً وطالبة لمختلف الدرجات.