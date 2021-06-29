الامارات | شرطة الشارقة تنجز 232 فحصاً خارجياً للسائقين في 3 أشهر

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الشارقة تنجز 232 فحصاً خارجياً للسائقين في 3 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنجز فرع فحص السائقين بإدارة ترخيص الآليات والسائقين في شرطة الشارقة 232 معاملة خاصة بخدمة «الفحص الخارجي للسائقين» من أماكن وجودهم خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بهدف تعزيز رضا المتعاملين بالخدمات المقدمة.

وأكد مدير فرع فحص السائقين بالإدارة، الرائد أحمد محمد السويدي، حرص القيادة على تقديم خدماتها كافة لأفراد الجمهور والمتعاملين بكفاءة عالية، مشيراً إلى أن خدمة «الفحص الخارجي للسائقين» التي تم إضافتها في نهاية شهر مارس الماضي، تتيح للمتعاملين القاطنين بإمارة الشارقة ممن لديهم موعد اختبار قيادة مركبات نهائي (مدينة)، فرصة الحصول على خدمة إجراء الفحص في أماكن وجودهم سواء بالمنزل أو العمل.

وأوضح أن الفاحص الفني من الإدارة يذهب إلى المتعامل في مكان وجوده، ويجري فحص القيادة له، ومن ثم إعادته إلى مكانه الأول، وذلك بعد أن يقدم المتعامل طلب الحصول على الخدمة لدى حجزه لموعد الفحص مقابل 200 درهم تضاف لرسوم الفحص.

وأشار إلى إمكانية تواصل المتعاملين الراغبين في الحصول على تلك الخدمة أو التعرف إلى المزيد من الاستفسارات حولها عبر تطبيق «واتس أب» على الرقم 0526064440 أو عن طريق معهد الشارقة للسياقة، مؤكداً حرص شرطة الشارقة الدائم للارتقاء بمستوى خدماتها وتعزيز ثقة المتعاملين بها، سعياً منها لخفض رحلة المتعامل من خلال توفير الوقت والجهد عليه.

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