الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دراجات

اشتكى قارئ من أصحاب الهمم من قيام مندوبي توصيل شركة شحن شهيرة في شارع الحصن بأبوظبي، بوضع درّاجاتهم البخارية في المكان المخصص لأصحاب الهمم، ما يصعب عليهم إيقاف سياراتهم.

رسوم

فوجئ قراء عند تسجيل أطفالهم في مدرسة خاصة بأبوظبي، سبق أن أعلنت عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنها تطرح رسوماً «منخفضة جداً»، بأن الرسوم تراوح ما بين 20 و40 ألف درهم، مطالبين بالرقابة على إعلانات المدارس الخاصة، لمنع التضليل.

تسديد

ألزمت مدرسة خاصة ذوي الطلبة بتسديد جميع الرسوم الدراسية، كشرط لموافقتها على سفرهم قبل نهاية العام الدراسي، ومنحهم كلمة المرور الخاصة بالطلبة لأداء الاختبارات عبر الـ«أون لاين».

ضوابط

طالب متسوقون عبر الإنترنت بوضع المزيد من الضوابط لسياسية الاسترجاع والتبديل، في ظل تنامي الاعتماد على التجارة الإلكترونية، وأشاروا إلى أنه، ورغم تحسن أداء العديد من الشركات، إلا أن بعضها لايزال يمتنع عن تطبيق سياسات واضحة بهذا الشأن.

تباعد

لاحظ قارئ أن العديد من المقاهي في الدولة لا يتشدد في تطبيق تعليمات التباعد الجسدي، إذ لا تزيد المسافة في بعضها بين كل طاولتين على متر واحد، معربين عن مخاوفهم من تسبب ذلك في انتشار العدوى بفيروس «كورونا».

تنزيلات

جدد قراء شكواهم من عدم صدقية الخصومات في العديد من المحال، مشيرين إلى أن بعضها يعلن عن تنزيلات تصل إلى 70%، وعند دخول المحل يكتشف المشتري أن التنزيلات لا تنطبق إلا على ركن صغير، يضم عدداً محدوداً من القطع، من مقاسات محددة.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

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