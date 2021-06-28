الامارات | تنويه من "الصحة ووقاية المجتمع" بشأن الإحاطة الإعلامية المنعقدة أمس

شكرا لقرائتكم خبر عن تنويه من "الصحة ووقاية المجتمع" بشأن الإحاطة الإعلامية المنعقدة أمس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نوهت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إلى وجود خطأ لغوي خلال حديث الدكتورة فريدة الحوسني المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الإحاطة الإعلامية المنعقدة أمس، حول مستجدات فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وتطرقها إلى نسب حالات الإصابة بـ" كورونا " التي أدخلت للعناية المركزة بالنسبة لغير المطعمين والمطعمين.

وأكدت الوزارة أن نسبة الحالات الأعلى التي أدخلت للعناية المركزة هي لغير المطعمين بلقاح "كوفيد- 19" وبلغت 92% .. فيما كانت نسبة المطعمين 8% .. كما تعتذر عن هذا الخطأ غير المقصود.

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