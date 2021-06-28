الامارات | تعرف إلى طقس الغد

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى طقس الغد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا و غائما جزئياً ومغبرا أحياناً نهاراً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على بعض المناطق..وحركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 - 25تصل إلى 40 كم/س.

وأوضح المركز -في بيانه اليومي - ان الموج في الخليج العربي يكون خفيفا إلى متوسط و سيحدث المد الأول عند الساعة 17:57 والمد الثاني عند الساعة 03:35، الجزر الأول عند الساعة 10:41 والجزر الثاني عند الساعة 21:43 ..و في بحر عمان يكون الموج خفيفا ، و سيحدث المد الأول عند الساعة 13:26 المد الثاني عند الساعة 01:07 و الجزر الأول عند الساعة 19:46 والجزر الثاني عند الساعة 07:23.

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