مستشفى توام ينجح في إزالة ورم نزيفي بمنطقة الدماغ الأوسط لشاب مواطن

ابوظبي - سيف اليزيد - نجح جراحو الأعصاب في مستشفى توام في إزالة ورم نزيفي في منطقة الدماغ الأوسط لشاب مواطن يبلغ من العمر 17 عاماً كان يعاني من صداع شديد مصحوب بألم حاد حول العين اليمنى وهبوط في الجفن وازدواج في النظر لتتطور حالته حتى أصبح غير قادر على فتح جفن العين تماماً.

كان الشاب قد توجه إلى مستشفى توام، أحد منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، حيث التقى الدكتور محمد العشا، استشاري جراحة الأعصاب المتخصص في جراحة أورام الدماغ، وجراحة قاعدة الجمجمة والذي بدأ على الفور إجراء الفحوص اللازمة، والتصوير الطبقي المقطعي، وعلى إثرها وبعد التشاور مع الفريق الطبي قرر إجراء عملية جراحية في أقرب فرصة لوقف النزيف، ووضع حد لتفاقم الحالة وتطورها إلى شلل نصفي بسبب زيادة الضغط على جذع الدماغ.

ونجح الفريق الطبي في مستشفى توام بقيادة الدكتور العشا، وبالتعاون مع استشاري التخدير الدكتور رياض خشزاي في الوصول إلى مركز جذع الدماغ واستئصال الورم الدموي كاملاً في عملية استغرقت 8 ساعات، بالاستعانة بأحدث أجهزة الملاحة والمراقبة الفيزيولوجية العصبية. وقد تكللت العملية بالنجاح التام، إذ لم يتم تسجيل أي مضاعفات، وأكدت الصور بعد العملية الاستئصال التام للورم الدموي وأظهر المريض علامات مبشرة بتعافي عصب العين مباشرة بعد العملية، ويحتاج الأمر لعدة أسابيع لاكتمال التعافي التام وعودته الشاب لممارسة حياته الطبيعية دون أي مشاكل.

وأكد الدكتور العشا أن هذه الحالة من الحالات النادرة جداً، والتي غالباً لا يتوافر لها علاج إلا في عدد محدود في مراكز جراحة الأعصاب في العالم.. وقال، إن خطورة العملية تكمن في الموقع الشديد التعقيد للنزيف والقرب من الشرايين والأعصاب التي تحيط بجذع الدماغ، ما يدفع الغالبية العظمى من الجراحين ذوي الاختصاص للابتعاد عن مثل هذه العمليات.

من جانبه، أثنى والد المريض على الجهود الكبيرة والخبرات المهمة والتقنيات المتطورة المتوفرة في مستشفى توام، وشكر الله تعالى أن أرشده لزيارة المستشفى وإجراء العملية لابنه فيها بعد أن كان متخوفاً من إجرائها بسبب المضاعفات التي قد تنجم عنها، كونها تقع في منطقة حساسة في قاع الدماغ.