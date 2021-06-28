تأجيل صيد الأسماك بخور أم القيوين إلى 29 يوليو

ابوظبي - سيف اليزيد - سعيد أحمد (أم القيوين)

قررت دائرة بلدية أم القيوين، تأجيل صيد الأسماك داخل خور الإمارة، إلى 29 يوليو المقبل، بدلاً من أول يوليو، الذي كان مقرراً في كل عام، وذلك لإعطاء الأسماك والكائنات البحرية فرصة كافية للنمو والوصول إلى الاحجام المسموح بصيدها. وقال جاسم حميد غانم، رئيس جمعية الصيادين بأم القيوين: «إن إيقاف الصيد في الخور، يستمر 4 أشهر كل سنة بتوجيهات حكومة أم القيوين، من أجل زيادة الثروة السمكية والحفاظ على المخزون السمكي، لافتاً إلى أن هذا الموسم بالتنسيق مع دائرة البلدية تم تأجيل الصيد فيه، نظراً لعدم اكتمال نمو بعض الأسماك المحلية، التي يمكن الاستفادة منها في البيع والأكل».وأشار إلى أن تأجيل الصيد، يهدف إلى الحفاظ على الثروة السمكية في الخور، ويعود بالفائدة على الصياد أثناء صيده أسماكاً أحجامها مناسبة، تحقق له أرباحاً جيدة، لافتاً إلى أن تصاريح الصيد في الخور تعطى لمواطني أم القيوين فقط، وأن يكون فوق 18 عاماً. وأضاف: أن فترة إيقاف حركة الصيد في الخور، تعتبر مناسبة لتكاثر الأسماك، وزيادة المخزون السمكي للإمارة، مؤكداً أن الأسماك تحتاج لاسترجاع عافيتها بعد وضع البيض، وتختلف من نوع إلى آخر، بحسب العوامل البيئية. وقال رئيس جمعية الصيادين بأم القيوين: إن القرار يحقق نتائج إيجابية، ويساهم في إنعاش سوق السمك خلال فترة الصيف، التي تشهد انخفاضاً في المعروض نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، كما تساهم في تحقيق أرباح جيدة للصيادين المواطنين.

