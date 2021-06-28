«نيويورك أبوظبي» تنجز دراسة بحثية لعلاج السرطان

ابوظبي - سيف اليزيد - كشفت جامعة نيويورك أبوظبي في دراسة أجراها فريق من الباحثين الدوليين، بقيادة مازن مجذوب الأستاذ المشارك في قسم علم الأحياء في الجامعة، عن نتائج واعدة متعلقة باستعمال البروتين 53 لعلاج السرطان واعتباره أحد الحلول الرئيسية لكبت الأورام والتي يمكن اتباعها لعلاجه.

نشرت الدراسة في المجلة الدورية العلمية «نيتشر كوميونيكيشنز» تحت عنوان «دور محاكيات البروتين المثبطة للأميلويد في تفكيك تراكمات بروتين 53 الطافر وإعادة تنشيط وظائف كبت الورم».

وفي البداية أجرى الباحثون دراستهم على مجموعة من محاكيات البروتين المصممة خصيصاً لعلاج الزهايمر والسكري من النوع الثاني، ما كشف عن وجود مظاهر من بروتين قادرة على تفكيك تراكمات بروتين 53 المتغير ومنع تراكمه لاحقاً.

وأثبت الباحثون في مراحل لاحقة من دراستهم أن عملية تفكيك هذه التراكمات تؤدي إلى إعادة تنشيط وظيفة البروتين 53 الكاتمة للورم، ما يؤدي إلى القضاء على مجموعة كبيرة من الخلايا السرطانية.

وتكمن الأهمية الأكبر لهذا الاكتشاف، في القدرة الكبيرة للعلاج بمحاكيات البروتين على تقليص حجم الأورام التي تضم بروتين 53 المتغير، مع عدم وجود أي تأثير سلبي على الأنسجة السليمة، ما يرفع معدل الشفاء.

وقال مازن مجذوب إنه مع ازدياد معدلات الإصابة بالسرطان في مختلف أنحاء العالم تبدو الحاجة ملحة اليوم لإيجاد علاجات جديدة للمرض تتكامل مع العلاجات السابقة أو تتفوق عليها، وقد نجحت الدراسة في هذا الأمر.