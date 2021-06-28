"تحقيق أمنية" تعيد السمع إلى الطالبة ندى

ابوظبي - سيف اليزيد - حققت مؤسسة "تحقيق أمنية" حلم الشابة ندى والمصابة بالسكري من الدرجة الأولى بالحصول على سمّاعة طبية تُمكّنها من استعادة السمع الذي كادت تفقده بسبب مُضاعفات المرض والعودة لممارسة الحياة بشكل طبيعي مثل بقية أقرانها.

وعلى الرغم من أن انتشار جائحة " كوفيد - 19" في العام الماضي حال دون تحقيق أمنية ندى، غير أنه لم يقف عائقاً أمام تفوّقها في الثانوية العامّة ودخول كلية الطب وجاء تحقيق أمنيتها اليوم تتويجاً لحلمها بإكمال مسيرة التفوّق والدراسة دون عوائق.

وأعرب هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "تحقيق أمنية"، بهذه المناسبة عن سعادته بتحقيق أمنية "ندى" ما أضاء أمامها شعلة الأمل في القدرة على مواصلة حياتها ودراستها، وهذا يؤكد على أن رسالة المؤسسة النبيلة تؤتي أُكلها في توفير الدعم النفسي للمصابين بأمراض خطيرة تُهدّد حياتهم، وتمنحهم القوة على محاربة المرض واستعادة الرغبة في الحياة .. مثنيا على جهود القائمين على إذاعة القرآن الكريم وعلى الأيادي الخيّرة الكريمة التي ساهمت تبرعاتها عبر الإذاعة القرآن الكريم في تحقيق أمنية ندى وتعزيز مشاعر الأمل والتفاؤل والسعادة في قلبها مع عائلتها.

من جانبها شكرت ندى أفراد فريق عمل مؤسسة "تحقيق أمنية" على تمكينها من استعادة السمع لممارسة الحياة والدراسة بشكل طبيعي، مؤكدة أنها ستواصل مسيرة التفوّق في كلية الطب لمُساعدة الأطفال المرضى والتخفيف من آلامهم.









