الامارات | خلاف بين زوجتين بموطنهما يتسبب في عاهة مستديمة لعامل بدبي

شكرا لقرائتكم خبر عن خلاف بين زوجتين بموطنهما يتسبب في عاهة مستديمة لعامل بدبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأت محكمة جنايات دبي النظر في قضية اعتداء أربعة عمال يحملون جنسية دولة آسيوية على عامل من الجنسية نفسها (38 سنة)، ما تسبب له في عاهة مستديمة (كسر في ساعده الأيمن)، وسبه بألفاظ نابية، وذلك نتيجة خلاف بين زوجة المجني عليه وزوجة أحد المتهمين، في موطنهما.

وأفادت تحقيقات النيابة العامة في دبي، بأن المجني عليه تعرض للاعتداء عليه في سوق المواشي بمنطقة القصيص، من قبل شخصين (المتهمين الأول والثاني)، حيث ضرباه بساطور وآلة حفر "شيول" على رأسه وذراعه الأيمن، حتى سقط على الأرض في حالة إغماء، وتسبب الاعتداء في كسر بذراع المجني عليه، وعدد من الجروح في مناطق متفرقة برأسه، فيما سبّه المتهمان الآخران (الثالث والرابع) بألفاظ نابية.

واعترف أحد المتهمين في محضر استدلالات الشرطة وتحقيقات النيابة العامة، بأنه اعتدى على المجني عليه بأداة حفر "شيول"، حيث ضربه بها على رأسه، بالاشتراك مع المتهمين الثلاثة الآخرين.

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