الامارات | «الروح الإيجابية» في شرطة دبي تشارك في حملة «دمي لوطني»

شكرا لقرائتكم خبر عن «الروح الإيجابية» في شرطة دبي تشارك في حملة «دمي لوطني» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شاركت الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، ممثلة في مبادرة «الروح الإيجابية» ومكتب التطوير المؤسسي لشؤون المنافذ، بالتعاون مع هيئة الصحة في دبي وخدمة الأمين وصحيفة الإمارات اليوم، في الحملة الوطنية «دمي لوطني»، في معسكر جبل علي.

وشارك ضباط القيادة العامة لشرطة دبي وأكثر من 300 منتسب من مجندي الخدمة الوطنية والاحتياطية، ومتطوعي مبادرة «الروح الإيجابية» في التبرع بالدم.

وأكد مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي العميد خالد شهيل، أن مشاركة شرطة دبي في الحملة تأتي في إطار حرصها على المشاركة في المبادرات الإنسانية الرائدة ومنها مبادرة «دمي لوطني» التي انطلقت في العام 2012، تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

وأشار العميد شهيل إلى أن التبرع بالدم واجب إنساني عظيم يحمل في طياته معاني وطنية سامية، ويعزز من ترابط أفراد المجتمع بعضهم ببعض، ويرسخ مبادئ التطوع والعطاء والمبادرة لفعل الخير، داعياً أفراد الجمهور للتبرع بدمائهم التي تساهم في إنقاذ المرضى والمصابين.

وأضاف العميد شهيل أن المشاركة في مبادرة «دمي لوطني» تعكس جوهر عملنا الذي يرسخ قيم المساعدة والعطاء والتكافل والأمان لتحقيق الاستقرار والسعادة للمجتمع موجهاً شكره إلى كافة المشاركين في الحملة.

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