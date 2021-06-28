سارة الأميري: تحفيز الصناعات المبتكرة

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

أكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزير دولة للتكنولوجيا المتقدمة، وبتوجيهات من القيادة الرشيدة، سعي الوزارة في تحفيز المشاريع والصناعات المبتكرة في إطار منظومة استشرافية تبتكر الحلول وتتجاوز التوقعات، إيماناً بالمكانة العالمية لدولة الإمارات، التي تقدم تسهيلات غير مسبوقة لدعم نمو القطاع الصناعي والتكنولوجي وتتميز بموقع جغرافي استراتيجي، وتمثل محوراً إقليمياً للخدمات اللوجستية وسهولة الوصول إلى أسواق متعددة حول العالم في مدة زمنية بسيطة.

وأضافت معاليها أن التواصل المستمر مع المؤسسات العاملة في قطاعات الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، من شأنه أن يعزز الجهود الاستراتيجية التكاملية من خلال التعاون بين الوزارة والشركات العالمية التي اختارت دولة الإمارات لتكون المقر الإقليمي لها، فيما يُعد مجمع دبي للعلوم، من أبرز الجهات التي تلعب دوراً رئيساً في استقطاب المؤسسات العالمية الكبرى، وقد سعدت بالاستماع إلى آراء الشركات ومقترحاتهم في هذا الإطار.

ونوهت معاليها بأن الوزارة تشجع المؤسسات والمستثمرين على مضاعفة الاستثمارات في البحث والتطوير والابتكار في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة، حيث تركز دولة الإمارات اهتمامها على فرص النمو المستقبلية في عالم ما بعد جائحة «كوفيد - 19».

جاء ذلك خلال زيارة معاليها مجمع دبي للعلوم، في إطار التفاعل مع الشركاء والجهات العاملة في قطاع الرعاية الصحية والتجهيزات الطبية وصناعة الأدوية.