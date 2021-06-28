«شراكات المستقبل» لتعزيز التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

أطلق مكتب التطوير الحكومي والمستقبل في حكومة دولة الإمارات، مبادرة «شراكات المستقبل» لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تصميم وتنفيذ المستقبل، وابتكار حلول نوعية للتحديات المستقبلية، وتطوير مبادرات فاعلة في مختلف القطاعات الحيوية، وفق رؤية طموحة تقوم على تعزيز شراكة الحكومة مع القطاع الخاص لدعم جهود الاستعداد للمستقبل،

فيما تم الإعلان عن أولى الشراكات في هذه المبادرة، بإطلاق برنامج «المهارات المستقبلية للمرأة»، بالتعاون مع شركة «لينكدإن» أكبر منصة مهنية في العالم، لتزويد 2000 من الشابات في دولة الإمارات العربية المتحدة بمهارات المستقبل، بما يمكنهن من أداء دور فاعل في جهود بناء مستقبل الدولة، كما تمنح المبادرة فرصة للشابات للحصول على شهادات متخصصة في مهارات المستقبل بما يساهم في تمكينهن وتعزيز مسيرتهن المهنية. وتهدف مبادرة شراكات المستقبل إلى إشراك مؤسسات القطاع الخاص في رسم وتنفيذ المستقبل وإطلاق مشاريع ومبادرات رائدة ومؤثرة بالشراكة مع حكومة دولة الإمارات، تعزز الاستفادة من الإمكانات والقدرات والأفكار الخلاقة في القطاع الخاص، في ترسيخ قدرة حكومة الإمارات لمواكبة المتغيرات المتسارعة وجعلها الأكثر جاهزية واستعداداً للمستقبل.

حضر توقيع اتفاقية الشراكة معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل، وسو ديوك نائبة رئيس قطاع السياسات العامة بشركة «لينكدإن»، وعلي مطر رئيس «لينكدإن» في الشرق الأوسط وأفريقيا والأسواق الناشئة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وعدد من مسؤولي الشركة في دبي ودبلن.

وأكدت معالي عهود الرومي أن مبادرة شراكات المستقبل تترجم توجيهات قيادة دولة الإمارات بأن تكون الحكومة منصة لتحفيز الشراكات والاستفادة من كافة الخبرات في القطاعين الحكومي والخاص لتطوير سياسات ومشاريع وحلول تعزز الجاهزية للمستقبل.