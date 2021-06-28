ندوة رقمية لتمكين المرأة صحياًً

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

عقد مركز اليابان للتعاون الدولي (جايس) ندوة رقمية بعنوان «صحة المرأة لتمكين المرأة الإماراتية» جمعت بين خبراء قطاع الصحة في أبوظبي وطوكيو. وتضمنت الندوة عروضاً قدمها الخبراء بحضور 35 مشاركاً من العاملين في مجال الرعاية الصحية للمرأة في دائرة الصحة بأبوظبي. وقالت هند مبارك الزعابي، المدير التنفيذي لقطاع المرافق الصحية بدائرة الصحة بأبوظبي: ​​«تتمتع المرأة في دولة الإمارات بحقوق متساوية مع الرجل في جميع المجالات، وخاصة في مجال العمل. وتسعى دائرة الصحة في أبوظبي إلى تمكين وبناء المرأة، وتعزيز مشاركتها في جميع المجالات، حيث تمثل المرأة 61% من موظفي دائرة الصحة. كما يلتزم القسم بتمكين دور المرأة، وتعزيزه من خلال إشراكها في الأدوار القيادية».