«ملتقى الحوار الليبي» يبحث القاعدة الدستورية للانتخابات

ابوظبي - سيف اليزيد - حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

يناقش مجلس النواب الليبي في جلسة رسمية له، اليوم، ملف المناصب السيادية في ليبيا وقانون الميزانية العامة للدولة الليبية خلال جلسته التي ستعقد في مدينة طبرق، فيما تنظم الأمم المتحدة اليوم، ولمدة 4 أيام، الاجتماع المباشر لملتقى الحوار السياسي الليبي، والذي يركز على مناقشة القاعدة الدستورية للانتخابات المرتقبة في ديسمبر المقبل.

وأكد عضو مجلس النواب الليبي أحمد الشارف، في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»، أن ملف الميزانية العامة للدولة سيحظى بمناقشات واسعة في جلسة اليوم، موضحاً أن المجلس سيبحث التصديق على تعيين رئيس جهاز المخابرات العامة الليبية اللواء حسين محمد العائب.

وكشف البرلماني الليبي عن عقد جلسة للمجلس، غداً، لمساءلة حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة حول ما قدمته خلال 100 يوم من توليها المسؤولية في البلاد، إضافة لمناقشة بعض الموضوعات التي سيطرحها عدد من النواب الليبيين للنقاش.

من جانبه، أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق لـ«الاتحاد»، أن البرلمان استدعى حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبدالحميد الدبيبة، خلال الجلسة الماضية، لمناقشتها حول الميزانية في جلسة الثلاثاء.

على جانب آخر، تنظم الأمم المتحدة اليوم الاثنين، ولمدة 4 أيام، الاجتماع المباشر لملتقى الحوار السياسي الليبي. وقالت الأمم المتحدة في بيان: إن الاجتماع يمثل فرصة لأعضاء الملتقى لوضع مقترحات من شأنها تعزيز تسهيل إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر المقبل.

وأشارت الأمم المتحدة إلى أن المقترحات حول تسهيل إجراء الانتخابات ستركز، وبشكل خاص، على القاعدة الدستورية للانتخابات، لافتة إلى أن تنظيم الاجتماع يأتي بعد اجتماع جرى في تونس للجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار، بناء على طلب بعض أعضاء الملتقى، حيث جرى بحث سبل التوصل إلى توافق في الآراء بشأن القضايا العالقة، ووضع اقتراح واحد للقاعدة الدستورية للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في 24 ديسمبر، للنظر فيه واتخاذ قرار بشأنه خلال اجتماع الملتقى.

من جانبها، جددت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الدعوة إلى طرح مشروع الدستور، الذي أعدته منذ يوليو 2017، للاستفتاء، واعتباره القاعدة الدستوري التي تجري على أساساها الانتخابات المقررة نهاية العام الجاري، جاء ذلك في رسالة وجهها رئيس الهيئة الجيلاني ارحومة، أمس، إلى كل من رئيس وأعضاء مجلس النواب الليبي ورئيس وأعضاء المجلس الأعلى للدولة.

وقال ارحومة، في رسالته: إنه يأمل من المجلسين الإيعاز إلى المفوضية العليا للانتخابات باتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء في ترتيبات إجراء عملية الاستفتاء على مشروع الدستور المنجز من قبل الهيئة التأسيسية، وفق الالتزامات التي تقع على عاتقها قانوناً.

وأكد ارحومة دعم الهيئة التأسيسية للجهود الرامية لإنجاز الاستحقاقات الوطنية وفي مقدمتها الاستحقاق الدستوري، مشيراً إلى أن «الهيئة» أنجزت مشروع الدستور «بأغلبية تزيد على الثلثين».

وفي طرابلس، قالت المفوضية العليا للانتخابات الليبية، إن مكاتب الإدارة الانتخابية للمفوضية باشرت خلال اليومين الماضيين عملية تركيب اللوحات الخاصة بأرقام مراكز الانتخاب على واجهات المدارس التي جرى تخصيصها لإجراء عملية الاقتراع.

وأوضحت المفوضية، في بيان، أن تركيب اللوحات جاء استعداداً لفتح سجل الناخبين خلال الأيام المقبلة، في الانتخابات المقررة في الرابع والعشرين من شهر ديسمبر المقبل.