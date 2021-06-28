مناقصات لصيانة وتشغيل شواطئ جزيرة أبوظبي

ابوظبي - سيف اليزيد - هالة الخياط (أبوظبي)

تنفذ بلدية مدينة أبوظبي خلال الفترة المقبلة مشاريع صيانة وإدارة وتشغيل شواطئ جزيرة أبوظبي، بما في ذلك الشواطئ الممتدة على كورنيش أبوظبي وشاطئي البطين العام والبطين للسيدات، بما يرتقي بمستوى الخدمات المقدمة في الشواطئ.

وطرحت البلدية مناقصات لتنفيذ مشاريع إدارة وتشغيل وصيانة شواطئ جزيرة أبوظبي الكورنيش مرحلة 1 - 2 وشاطئ ع البحر، وإدارة وتشغيل وصيانة شاطئي البطين العام والبطين للسيدات.

وتعد شواطئ السباحة على كورنيش أبوظبي والبطين والسيدات وشاطئ الحديريات الوجهة المفضلة لهواة السباحة والباحثين عن الهدوء والخدمات العصرية والترفيه والاستجمام، وذلك انعكاساً للمكانة المحلية والعالمية التي أصبحت شواطئ أبوظبي تتمتع بها، ونظراً لحداثة وتطور الخدمات المقدمة فيها واحتوائها على أرقى معايير الأمن والسلامة والبيئة الإيجابية، خصوصاً بعد أن حصلت الشواطئ بكل جدارة واستحقاق على شارة العلم الأزرق ونجاحها في الحفاظ على معايير هذا الاعتراف العالمي.

وأكدت البلدية أنها تسعى بشكل متواصل إلى مواءمة خدمات الشواطئ مع احتياجات الزوار، ولهذا تسعى إلى إدخال خدمات مختلفة ومرافق خدمية من شأنها تحقيق الترفيه والسعادة لمرتادي الشواطئ. وتحرص بلدية مدينة أبوظبي على توفير كافة الخدمات العصرية، التي تلبي تطلعات مرتادي كورنيش أبوظبي، وتتماشى مع أفضل المعايير العالمية، وتسهم في ترسيخ أركان التنمية المستدامة، تعزيزاً لسبل إسعاد ورفاهية كافة أفراد المجتمع.

وتتوفر في الشواطئ العديد من الخدمات كالألعاب المائية، واستخدام نظام النداء المركزي لتنبيه الزوار بمواعيد افتتاح الشاطئ وانتهاء موعد السباحة، بالإضافة إلى اطلاع الزوار على الأحداث الجارية في الشاطئ.

وأوضحت البلدية أن الشواطئ الممتدة على طول كورنيش أبوظبي تعد من الشواطئ ذات المعايير العالمية وتضم العديد من المرافق مثل مناطق ألعاب للأطفال، مكتبة شاطئية، الرياضات البحرية، خدمات الكراسي والمظلات الشاطئية.

وتولي البلدية عناية كبيرة لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة على شواطئ أبوظبي، من خلال توفير وسائل الترفيه التي تتناسب مع حالاتهم وتحقق لهم السعادة والمرح، حيث توفر البلدية خدمات الكرسي العائم في شاطئي الكورنيش والبطين، كما توفر دورات مياه مخصصة لهذه الفئة وميزة الدخول المجاني إلى الشواطئ، وتصميم الشواطئ يسمح بسهولة التنقل في كافة أنحاء الشاطئ.

وتم تنفيذ نظام الرذاذ الضبابي على ممشى شاطئ كورنيش أبوظبي باستخدام مواد وتوصيلات ذات جودة عالية مطابقة لأعلى المواصفات والمقاييس العالمية، حيث يتميز بالعمل على ترطيب الجو، لا سيما في أيام الصيف وارتفاع درجات الحرارة، وذلك للتخفيف من حرارة الجو عن مرتادي ممشى الشاطئ.