انطلاق «معسكر الزهراوين» بعجمان

ابوظبي - سيف اليزيد - عجمان (الاتحاد)

نظمت جمعية أم المؤمنين بعجمان، فعاليات «معسكر الزهراوين» وهو برنامج مجاني يعنى بتحفيظ ومراجعة سورتي البقرة وآل عمران، بشكل ميداني ويضم حلقات للحفظ إلى جانب أنشطة متنوعة تساعد المشاركات على المزيد من التركيز والتدبر والإتقان، بالإضافة إلى تمارين وجلسات لتحفيز الطاقات واستثمارها فيما ينفعها.

وقالت أسماء شهداد، المدير التنفيذي للجمعية، إن تنفيذ البرنامج يأتي انطلاقاً من حرص الجمعية وسعيها الحثيث لتطوير الخدمات المجتمعية التي تقدمها بما يتناسب مع المتغيرات المعاصرة التي يشهدها المجتمع، وقد حرصت الجمعية بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية والأوقاف وجمعية دار البر فرع دبي، على تقديم برنامج يعزز الوعي والوازع الديني لعضوات ومنتسبات الجمعية، ويشجع الفتيات والسيدات على الإقدام لحفظ كتاب الله وفهم آياته والعمل بها، إضافة إلى استثمار العطلة الصيفية للفتيات والسيدات.