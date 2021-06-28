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الامارات | طقس اليوم مغبر وغائم جزئياً نهاراً

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أبوظبي ■ وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس، اليوم، مغبراً وغائماً جزئياً نهاراً، وتظهر السحب المنخفضة صباحاً على الساحل الشرقي، مع فرصة تكوّن السحب الركامية الممطرة شرقاً، تمتد على بعض المناطق الداخلية بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وتكون قوية مع السحب مثيرة للغبار والأتربة، وتكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، وتراوح سرعتها بين 15 و25 وتصل إلى 45 كم/‏س.

وقال المركز، في نشرته اليومية، إن «الموج في الخليج العربي سيكون خفيفاً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 17:15 والمد الثاني عند الساعة 02:59، والجزر الأول عند الساعة 10:01، والجزر الثاني عند الساعة 20:54، وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 12:46، والثاني عند الساعة 00:12، والجزر الأول عند الساعة 18:55، والجزر الثاني عند الساعة 06:43».

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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