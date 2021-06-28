الامارات | رحيل عيسى بوحميد.. أحد جنود التنمية في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن رحيل عيسى بوحميد.. أحد جنود التنمية في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ودَّعت الإمارات أحد رجالها المحبين المجتهدين، المغفور له عيسى عبدالله محمد بوحميد، الذي عاصر المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، وشغل عدداً من المناصب في مجموعة من المؤسسات الحكومية التي شكلت نواة القطاع الخدمي وبناء مسيرة التنمية في إمارة دبي.

وعمل بوحميد منذ سن صغيرة في الشرطة والبلدية، شاغلاً عدداً من الوظائف المهمة والمؤثرة في الإمارة، وكان جندياً من الذين أسهموا في وضع أسس الخدمات الحكومية في الإمارة.

ووُلد بوحميد، وهو والد وزيرة تنمية المجتمع حصة عيسى بوحميد، عام 1938، حيث نشأ في منطقة البطين بالقرب من بيت البدور، وفقاً لروايته في مقابلة له مع تلفزيون دبي، والتي قال فيها إن منزل عائلته كان يقع مكان سوق الذهب القديم في ديرة.

عاش بوحميد معظم حياته مع والده وأخوته، مؤكداً أن والده الذي كان يعمل في شراء وبيع القماش، كان أميناً وصادقاً، يعتد بشهادته حين يقع خلاف بين طرفين في السوق.

وتعلم بوحميد في المدرسة الأحمدية، فتمكن من الحساب والفقه، بالإضافة إلى تعلم القرآن، وتعلم في المدرسة على يد مجموعة من الأساتذة الإماراتيين من أمثال الشيخ محمد نور بن سيف المهيري، والشيخ أحمد الشيباني.

التحق بوحميد بشرطة دبي حين كان في الـ17 عاماً من عمره، ليتدرج في مناصب عدة لمدة أربع سنوات، تسلم خلالها مهام العمل في الرقابة على عمليات الدخول والخروج للقادمين إلى دبي عبر المنافذ البحرية، حين كانت البواخر تأتي من الهند وباكستان وتنقل بضائع إلى البحرين والكويت، وتدرب خلال عمله في الشرطة على مهام التفتيش بقطاع الهجرة والجوازات.

واستمر عمل بوحميد في الشرطة إلى أن صدر أمر من المغفور له الشيخ راشد بن سعيد، بنقله عام 1961 إلى بلدية دبي ليعمل في دائرة المياه، ويبدأ مع مجموعة أخرى من زملائه في تنفيذ أول مشروع تمديد مياه في الإمارة عبر حفر 30 بئراً في العوير وتوصيلها بتسعة خطوط بمنطقة رأس الخور التي أنشئ فيها مركز لتوزيع المياه كان يأتيه الناس بصهاريج (تناكر) ينقلون فيها المياه إلى بيوتهم.

وحسب رواية بوحميد (رحمه الله)، فقد عمل أيضاً في إنشاء عدد من مراكز توزيع المياه في بر دبي وديرة، وفي عمليات توصيل شبكات المياه إلى البيوت.

واستمر بوحميد في عمله في دائرة المياه لمدة 30 عاماً، حتى كبر أولاده، وتعلموا في جامعات كبرى ونالوا شهادات عليا، وشغلوا مناصب ومسؤوليات مهمة، ليستقيل عندها من العمل الوظيفي، ويتفرغ للعمل في قطاع العقارات.

• بوحميد أسهم في تنفيذ أول مشروع تمديد مياه في دبي عبر حفر 30 بئراً بالعوير.

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