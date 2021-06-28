الامارات | 2122 إصابة جديدة بـ «كورونا».. و4 وفيات

شكرا لقرائتكم خبر عن 2122 إصابة جديدة بـ «كورونا».. و4 وفيات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 266 ألفاً و342 فحصاً جديداً على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، وذلك تماشياً مع خطتها لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والمخالطين لهم، وعزلهم.

‌وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة، وتوسيع نطاق الفحوص، في الكشف عن 2122 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 626 ألفاً و936 حالة.

وكشفت الوزارة عن شفاء 2077 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 605 آلاف و618 حالة.

‌وأعلنت الوزارة عن وفاة أربع حالات مصابة من تداعيات الإصابة بالفيروس، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1796 حالة، معربة عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 30 ألفاً و516 جرعة من لقاح «كوفيد-19»، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها 15 مليوناً و73 ألفاً و743 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 152.41 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد-19»، وسعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.

• تقديم 30 ألفاً و516 جرعة من لقاح «كوفيد-19»، ومعدل توزيع اللقاح 152.41 جرعة لكل 100 شخص.

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