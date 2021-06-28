الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - منشورات

اشتكى سكان بنايات من تراكم الأوراق والمنشورات الدعائية، التي يضعها مندوبو شركات ومطاعم متعددة، خلف أبواب شققهم، ودعوا إلى إيقاف هذه الظاهرة، خصوصاً خلال هذه الفترة، التي تشهد سفر الكثيرين إلى خارج الدولة، فتتراكم المنشورات على نحو يشير إلى عدم وجود أصحابها.

عفن

دعا قارئ إلى مراقبة محال السوبرماركت التي تبيع الخبز بأنواعه، لضمان سلامة ما يباع للمستهلكين، وذلك بعدما لاحظ تكرار ظاهرة تعفن بعض المنتجات، خصوصاً الخبز المصنوع من القمح الكامل، إذ يتطلب هذا النوع طريقة خاصة للحفظ والتخزين.

صبغ

قال قارئ إن مالك الوحدة السكنية التي يقطنها، ألزمه بدفع مبلغ مالي كبير نظير صبغ جدران الشقة عند إخلائها، متسائلاً عن مدى قانونية هذا الإجراء، خصوصاً أنه استأجرها لمدة عامين من دون صبغ.

تسول

جدّد قراء شكواهم من انتشار المتسولين الذين يتجولون في مواقف المركبات وبين المباني السكنية، في ساعات متأخرة من الليل، ويقتربون منهم بطريقة مريبة وبإلحاح شديد، مطالبين بمكافحة هذه الظاهرة.

قبول

أفاد قراء بأن بعض الجامعات في الدولة، تشترط دفع مبالغ كبيرة تصل إلى 5000 درهم، مقابل إجراء امتحان القبول، علماً بأن المبلغ يخصم من رسوم الفصل في حال تم قبول الطلب، لكنه لا يكون مسترجعاً في حال رُفض الطلب.

فحوص

طالب قراء بزيادة الرقابة على المستشفيات الخاصة، لضمان عدم الطلب من المرضى المؤمّن عليهم فحوصاً غير ضرورية، بهدف زيادة دخلها على حساب راحة المريض النفسية والجسدية وكذلك المالية.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

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