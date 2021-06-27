الامارات | بيع مركبات 5 شبّان لترميم أماكن متضررة من قيادتهم المتهورة

شكرا لقرائتكم خبر عن بيع مركبات 5 شبّان لترميم أماكن متضررة من قيادتهم المتهورة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت محكمة جنح أبوظبي أحكاماً في ثلاث قضايا مرورية مختلفة، حيث أدانت خمسة شبان بتهم القيادة على الطريق العام بطيش وتهور، بأن قاموا بالاستعراض وسط أحياء سكنية، معرضين حياتهم وحياة مستخدمي الطريق للخطر، إضافة إلى إلحاق أضرار بطرق عامة.

وتضمنت الأحكام الصادرة بحق المدانين؛ الحبس ستة أشهر لكل منهم، مع استبدال عقوبة الحبس بالخدمة المجتمعية لمدة ثلاثة أشهر، وإلزامهم بغرامات وصل مجموعها إلى 50 ألف درهم، إضافة إلى وقف العمل برخص القيادة لكل منهم لمدة ستة أشهر، ومصادرة مركباتهم، وبيعها في مزاد علني، لترميم الطرق العامة التي تسببوا بإلحاق أضرار بها.

وأشادت النيابة العامة بدور شرطة أبوظبي في سرعة ضبط وإحضار المتهمين، مؤكدةً أن الاستعراض بالسيارات في الشوارع العامة هو أحد أكثر السلوكيات غير المسؤولة للشباب، إذ تمثل خطراً على حياتهم وحياة الآخرين من مستخدمي الطريق.

وناشدت الجهات التربوية والمجتمعية التعاون مع الجهات المعنية، وتكثيف حملات التوعية بما يحدّ من السلوكيات غير المسؤولة على الطرقات.

وأوضحت أن قانون العقوبات الاتحادي نص على أنه «يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين من ارتكب عمداً فعلاً من شأنه تعريض حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم أو حرياتهم للخطر». وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنح بتهم «قيادة مركبات بدون أرقام على الطريق العام بطيش وتهور، وبقيامهم بالاستعراض وتفحيص الويلات، وسط الأحياء السكنية، معرضين حياتهم وحياة مستخدمي الطريق للخطر، مع إحداث ضجيج في مناطق سكنية، والتسبب في ضرر لسطح الطريق والممتلكات العامة».

• النيابة العامة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنح بتهم قيادة مركبات بدون أرقام على الطريق العام بطيش وتهور.

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