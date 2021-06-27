الامارات | عاطلان عن العمل يستدرجان آسيوين عبر «فيسبوك» لسرقته بالإكراه

شكرا لقرائتكم خبر عن عاطلان عن العمل يستدرجان آسيوين عبر «فيسبوك» لسرقته بالإكراه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 27 يونيو 2021

أحالت النيابة العامة في دبي متهمين أفريقيين، عاطلين عن العمل، إلى محكمة الجنايات، اشتركا مع آخرين فارين في استدراج آسيوي عبر «فيسبوك»، وسرقته بالإكراه، وتصويره عارياً.

وقال المجني عليه في تحقيقات النيابة، إنه شاهد إعلاناً لمركز تدليك على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، في مارس الماضي، وعند تواصله بالمركز عن طريق رقم الهاتف المتحرك المدون في الإعلان، ردت عليه فتاة (المتهمة الثانية - 22 سنة)، وأرسلت له صوراً لإغرائه بممارسة الرذيلة معها مقابل 300 درهم.

وحضر المجني عليه إلى بناية في منطقة فريج المرر، حسب الموقع الذي أرسلته له، وفور دخوله الشقة التي حددتها له، فوجئ بـ10 نساء وثلاثة رجال أفارقة، إلا أنهم لم يجدوا بحوزته سوى 100 درهم، ومفتاح سيارته.

وعندما سألته إحدى النساء عن مكان السيارة، ادعى أنه لم يحضر بواسطتها، فانهالت عليه ضرباً مع الأخريات، ولم يتركنه حتى أخبرهن عن مكانها، فذهب أحد الرجال إلى السيارة، وسرق منها عملات تضم 150 دولاراً أمريكياً و50 يورو، و300 درهم، ثم سحب مبلغ 32 ألفا و679 درهماً من بطاقات بنكية خاصة بالمجني عليه وأحد أقاربه.

وأضاف المجني عليه أن المتهمين أخرجوه من الشقة، وأجبروه على خلع ملابسه، ثم صوروه عارياً، وفروا هاربين من المكان.

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