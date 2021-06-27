الامارات | 10234 طفلاً يستفيدون من 12 مساراً متنوعاً للتعليم في دبي

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف إصدار الصيف من التقرير الدوري لهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي والذي أطلقته الهيئة اليوم (الأحد) تحت عنوان "تعليم لكل الفصول: التغير والمرونة في مراكز الطفولة المبكرة والمدارس ومعاهد التدريب" أن ثمانية مراكز جديدة للطفولة المبكرة ستبدأ نشاطها في دبي قبل نهاية 2021، لينضموا بذلك إلى 169 مركزاً للطفولة المبكرة يعملون حالياً في الإمارة ويحتضنون 10234 طفلاً يستفيدون من نحو 12 مساراً وتوجهاً متنوعاً للتعليم والتعلُّم.

وأوضح التقرير الذي جاء إصداره بالتزامن مع اقتراب نهاية العام الدراسي الحالي 2020 -2021، أن 75% من الأطفال الملتحقين بمراكز الطفولة المبكرة الخاصة في دبي هم ممن تتراوح أعمارهم بين 24- 36 شهراً، فيما بلغت نسبة الأطفال ممن هم في عمر أقل من عام نحو 1%.

وتطبق غالبية مراكز الطفولة المبكرة في دبي – تبعاً للتقرير – نموذج التعلُّم وجهاً لوجه للأطفال بنسبة بلغت 85%، مقابل 14% لنموذج التعلُّم الهجين، ونحو 1% لنموذج التعلم عن بُعد.

ولفت التقرير إلى أن 77% من الأطفال يستفيدون من خدمات التعليم والرعاية لخمسة أيام في الأسبوع، مقابل 16% لثلاثة أيام، و4% لأربعة أيام على الأقل أسبوعياً.

وتتولى هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي وفقاً لقرار المجلس التنفيذي رقم (35) لسنة 2020، الإشراف على عمل جميع مراكز الطفولة المبكرة في الإمارة، وجودة التعليم والرعاية التي تقدمها تلك المراكز للأطفال في مرحلة الطُّفولة المُبكِّرة، بالإضافة إلى التأكد من التزامها بالإجراءات والقوانين النافذة، وتنظيم خدمات التراخيص بمختلف أنواعها وأشكالها.

وقال مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي الدكتور عبد الله الكرم: "يعكس التقرير أهمية مرحلة الطفولة المبكرة في حياة الأطفال، إذ أن توفير خدمات التعليم والرعاية بجودة عالية في هذه المرحلة العمرية يشكل الأساس نحو تعزيز جودة حياتنا كأفراد وكمجتمع، وبما يواكب مكانة دبي باعتبارها المدينة الحيوية التي تركز على المستقبل، ويعزز توجهاتها لتكون المدينة الأفضل للحياة والعمل في العالم".

وأضاف د. الكرم: "يبرز التقرير الفرص الواعدة ضمن قطاع الطفولة المبكرة وقدرته على مواصلة النمو. نحن ممتنون لجميع مراكز الطفولة المبكرة التي شاركت في هذا التقرير، كما نتطلع إلى مواصلة العمل معاً من أجل صالح جميع الأطفال والعائلات في دبي".

زيادة الملتحقين.

وفي سياق آخر، لفت التقرير إلى تسجيل المدارس الخاصة في دبي لزيادة في أعداد الطلبة الملتحقين بها بنسبة بلغت 3.9 في المئة منذ بداية العام الدراسي الحالي، حيث تحتضن دبي 210 مدارس خاصة تستقبل 289 ألفاً و991 طالباً وطالبة.

وأبرز التقرير تعزيز دبي لموقعها كوجهة دولية وإقليمية مُفضَّلة للتدريب والتطوير المهني، إذ تطرح المؤسسات التدريبية المرخصة من هيئة المعرفة والتنمية البشرية والبالغ عددها 1167 مؤسسة تدريبية أكثر من 70 ألفاً دورة تدريبية معتمدة من الهيئة في مجالات وتخصصات متنوعة.

وفي هذا الصدد، أوضح الدكتور عبد الله الكرم أن منظومة التعليم الخاص في دبي قد أظهرت المرونة الكافية للتكيف مع مختلف الظروف والمتغيرات خلال العام الدراسي الحالي، لاسيما في ظل منح أولياء الأمور حرية الاختيار بين نموذج التعلم عن بعد أو التعلم وجهًا لوجه لأطفالهم. ونحن ممتنون لثقة الآباء والأمهات في مدارس أبنائهم، وكذلك في الإجراءات الاحترازية الوقائية الحكومية لضمان صحة وسلامة الطلبة والمجتمع التعليمي".

وبحسب التقرير، فإن 52% من طلبة المدارس الخاصة بدبي ملتحقون حالياً بمدارس توفر نموذجي التعليم وجهاً لوجه أو التعليم الهجين لطلبتها – وهو خليط بين نموذجي التعلُّم عن بُعد والتعلُّم وجهاً لوجه – فيما سجلت المدارس الخاصة في دبي حصول 86% من الكوادر المدرسية المؤهلة على الجرعات الكاملة للقاح الخاص بكوفيد- 19، وحصل نحو 97% من الكوادر المدرسية المؤهلة لتلقّي اللقاح على جرعة واحدة مع مطلع شهر يونيو الحالي.

ويتتبع تقرير "تعليم لكل الفصول" مستجدات قطاع التعليم الخاص في دبي، وذلك ضمن مبادرة هيئة المعرفة والتنمية البشرية بإطلاق تقارير فصلية تستهدف إتاحة المعلومات المتعلقة بهذا القطاع المهم، وتزويد المجتمع التعليمي والمعنيين بكافة التحديثات حوله والتحليلات المنهجية التي تهم القائمين على العملية التعليمية بشكل دوري، وذلك انطلاقاً من العناية الكبيرة التي توليها حكومة دبي للبيانات والتي تشكل عماد التخطيط الدقيق للمستقبل، وعملاً بتوجيهات القيادة الرشيدة بالتعامل مع البيانات والمعلومات بأسلوب علمي يدعم توجهات التنمية ضمن مختلف القطاعات.

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