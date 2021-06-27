هذا طقس الإمارات غدا الاثنين

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا مغبرا وغائما جزئياً نهاراً، وتظهر السحب المنخفضة صباحاً على الساحل الشرقي، مع فرصة تكون السحب الركامية الممطرة شرقاً تمتد على بعض المناطق الداخلية بعد الظهر.

الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً وتكون قوية مع السحب مثيرة للغبار والأتربة وتكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 15 - 25تصل إلى 45 كم/س.

وقال المركز، في نشرته اليومية، إن الموج في الخليج العربي سيكون خفيفا إلى متوسط ويحدث المد الأول عند 17:15 والمد الثاني عند 02:59 والجزر الأول عند الساعة 10:01 والجزر الثاني عند الساعة 20:54.

في بحر عمان، يكون الموج خفيفا إلى متوسط ويحدث المد الأول عند 12:46 والثاني عند الساعة 00:12 والجزر الأول عند الساعة 18:55 والجزر الثاني عند الساعة 06:43.