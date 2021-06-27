محمد بن راشد: اعتمدنا في مجلس الوزراء مقياساً وطنياً للإنفاق على البحث والتطوير

الإمارات

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ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، اليوم الأحد، اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي.

وجاء على حساب سموه على موقع تويتر «اعتمدنا أجندة الدولة لدخول 25 سوقاً دولياً جديداً لتجارتنا الخارجية. تجارتنا غير النفطية تتجاوز سنويا 1,5 تريليون درهم.. وشبكتنا اللوجستية في 400 مدينة عالمية.. ودولتنا ضمن العشرين الكبار في مؤشرات تنافسية التجارة الخارجية».

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «اقتصادنا غير النفطي يمثل أكثر من 70% من ناتجنا الاقتصادي الوطني … وهدفنا زيادة صادراتنا الوطنية 50% خلال السنوات القادمة.. نعمل كفريق واحد اتحادياً ومحلياً للوصول باقتصادنا الوطني لآفاق جديدة.. والإمارات ستبقى عاصمة عالمية للاقتصاد للعقود القادمة بإذن الله».

وأوضح سموه: «كما اعتمدنا اليوم في مجلس الوزراء مقياساً وطنياً للإنفاق على البحث والتطوير.. الإمارات تنفق 1,3% من ناتجها المحلي الإجمالي على البحث والتطوير.. وهي الدولة الأولى عربياً في هذا المجال.. وهدفنا المنافسة عالمياً مستقبلاً.. البحث والتطوير هو الذي يقود اقتصاد المعرفة الذي نسعى لترسيخه».

وأكد سموه: «اعتمدنا اليوم أيضاً مجموعة من التعديلات التشريعية في مجال الاستجابة للطوارئ والكوارث وفي القطاع الصحي والتعليمي والاقتصادي … الهدف نوعية حياة هي الأفضل عالمياً مبنية على اقتصاد هو الأكثر تنوعاً ورسوخاً».