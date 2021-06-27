إحالة أوروبي للمحكمة لتعديه على موظف عام

ابوظبي - سيف اليزيد - آمنة الكتبي(دبي) أحالت النيابة العامة في دبي زائراً أوروبياً في العقد السادس من العمر إلى محكمة الجنايات، اقترف جناية التعدي على موظف عام وجنحتي سب موظف عام وإتلاف مال عام، حيث قام الزائر بالتعدي على موظف عام (شرطي) وسبه أثناء تأدية وظيفته، بأن أبدى مقاومة شديدة عند محاولة المجني عليه تقييده، من خلال قيامه بدفع الأخير، ومن ثم قام متعمداً بإلقاء نفسه على الأرض عندما كان المجني عليه ممسكاً به لوضع القيد في يديه، والتي بسببها اختل توازنه فسقط معه جراء ذلك على الأرض وكان ذلك كله لمنعه من السيطرة عليه.

كما قام المتهم بسب المجني عليه بعبارات تخدش شرفه وأتلف عمداً مالاً عاماً عبارة عن الباب الخلفي جهة اليمين لمركبة الدورية الأمنية العائدة ملكيتها للقيادة العامة لشرطة دبي.

وتبين خلال التحقيقات تلقي بلاغ من غرفة العمليات عن وجود مشكلة بفندق في إمارة دبي، وتوجه المجني عليه فوراً للفندق، وتبين أن المتهم يتردد على الفندق من حين لآخر مسبباً إزعاجاً لموظفي وعاملي ونزلاء الفندق، كما ينام في كنبة في بهو الفندق، وعندما طلب منه المجني عليه النهوض، قاوم وقام بخلع ملابسه وبقي بملابسه الداخلية، وبذلك أمر بإحالة المتهم والدعوى إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً لمواد الاتهام.