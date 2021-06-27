إنشاء مستشفى محمد بن زايد التخصصي في أم القيوين

ابوظبي - سيف اليزيد - أم القيوين (الاتحاد) باشرت الجهات المختصة مشروع إنشاء مستشفى الشيخ محمد بن زايد التخصصي في أم القيوين، والمتوقع الانتهاء منه خلال الفترة المقبلة، للتصدي لجائحة فيروس «كوفيد – 19»، والحد من انتشاره.

وتفقد نائب مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، سير العمل في المشروع الذي يقع بالقرب من مستشفى الشيخ خليفة العام بمنطقة السلمة، مثمناً الجهود المبذولة من أجل إنجاز المشروع في الوقت المحدد، لكي يتسنى تشغيله وتقديم أفضل الخدمات الطبية والرعاية الصحية لعلاج المصابين بفيروس كورونا، ودعم القطاع الصحي وخط الدفاع الأول في الدولة.

كما زار نائب مدير عام الهيئة، رئيس فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي لإمارة أم القيوين، وتمت مناقشة الجهود الوطنية والمحلية للتصدي لجائحة «كوفيد – 19»، وسير العمل في مشروع مستشفى الشيخ محمد بن زايد، الذي سيساهم بشكل كبير في إنجاح مواجهة الجائحة والحد من انتشار الفيروس، واستقبال المصابين وعلاجهم.

ويعد المستشفى أحد المستشفيات التخصصية في مختلف إمارات الدولة، التي يتم تجهيزها بشكل احترافي وبأفضل المعدات والكوادر، وفي وقت قياسي يكشف عن سياسة الدولة الاستباقية في التعامل مع الطوارئ والأزمات والكوارث والمرونة والاستعداد لمختلف المتغيرات، وحسب أفضل المعايير للتفرد بتجربة إماراتية متميزة يحتذى بها.

واطلع نائب مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث أثناء زيارته الميدانية لموقع المشروع، بحضور نائب قائد عام شرطة أم القيوين، وعدد من المسؤولين، على مخطط المشروع، واستمع لشرح مفصل من مهندسي الشركة المكلفة بتنفيذ المستشفى، وأثنى على الجهود المبذولة.