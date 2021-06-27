الامارات | مجلس الوزراء يعتمد أجندة الدولة لدخول 25 سوقاً دولياً جديداً للتجارة الخارجية

شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء يعتمد أجندة الدولة لدخول 25 سوقاً دولياً جديداً للتجارة الخارجية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اجتماعا لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي تم خلاله اعتماد أجندة الدولة لدخول 25 سوقا دوليا جديدا لتجارتنا الخارجية، وذلك وفقا لتغريدة نشرها سموه عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، جاء فيها: "ترأست اليوم اجتماعا لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي اعتمدنا خلاله أجندة الدولة لدخول 25 سوق دولي جديد لتجارتنا الخارجية، تجارتنا غير النفطية تتجاوز سنويا 1.5 تريليون درهم .. وشبكتنا اللوجستية في 300 مدينة عالمية.. ودولتنا ضمن العشرين الكبار في مؤشرات تنافسية التجارة الخارجية".

وأضاف سموه في تغريدة أخرى: "اقتصادنا غير النفطي يمثل أكثر من 70% من ناتجنا الاقتصادي الوطني … وهدفنا زيادة صادراتنا الوطنية 50% خلال السنوات القادمة .. نعمل كفريق واحد اتحادياً ومحلياً للوصول باقتصادنا الوطني لآفاق جديدة .. والإمارات ستبقى عاصمة عالمية للاقتصاد للعقود القادمة باذن الله".

وتابع سموه: "كما اعتمدنا اليوم في مجلس الوزراء مقياساً وطنيا للانفاق على البحث والتطوير.. الإمارات تنفق 1.3٪ من ناتجها المحلي الإجمالي على البحث والتطوير.. وهي الدولة الأولى عربياً في هذا المجال.. وهدفنا المنافسة عالميا مستقبلاً.. البحث والتطوير هو الذي يقود اقتصاد المعرفة الذي نسعى لترسيخه".

وختم سموه تغريداته بالقول: "اعتمدنا اليوم أيضاً مجموعة من التعديلات التشريعية في مجال الاستجابة للطوارىء والكوارث وفي القطاع الصحي والتعليمي والاقتصادي الهدف نوعية حياة هي الأفضل عالميا مبنية على اقتصاد هو الأكثر تنوعاً ورسوخاً".

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