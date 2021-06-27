بطل إماراتي ينقذ صديقيه من براثن المخدرات

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

أكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي يصادف 26 يونيو من كل عام، أن تزايد الوعي المجتمعي حول خطر هذه «السموم» المدمرة، يدعم الجهود الحثيثة للأجهزة الشرطية والأمنية في الإطاحة بالمجرمين وكشف أساليبهم الجديدة في إخفاء ونقل وتهريب المخدرات وإيصالها إلى مستقبليها، سواء المدمنون أو ضحايا التجربة، ومن بين الحالات التي تبرز استجابة أفراد المجتمع لجهودنا التوعوية حول مخاطر المخدرات، قيام شاب إماراتي شجاع وذكي وذي شخصية قوية يبلغ من العمر 18 عاماً بإنقاذ اثنين من أصدقائه، الأول 20 عاماً والثاني 21 عاماً، من براثن المخدرات.

وتفصيلاً، قال معاليه: تدور الأحداث حول تلبية الشاب دعوة صديقيه المقربين بالخروج معهما، وبينما هم جميعاً بالسيارة تلقى أحد أصدقائه اتصالاً من مندوب توصيل يطلب منه إرسال الموقع لتوصيل هدية له، ولدى وصول المندوب، تساءل البطل ابن الـ18 عاماً حول كيفية قيام المندوب بتوصيل الهدية، علماً بأن الشركة التجارية التي يعمل بها متخصصة في نقل وتوصيل الأشخاص وليس الطرود والهدايا، ولدى فتح الهدية رأى بطلنا حبوباً أثارت ريبته وشكوكه وسببت لصديقيه ارتباكاً كبيراً، ما دفعهما على الفور إلى تبرير الموقف بأن الهدية ليست لهما وقاما بردها إلى المندوب، ولكن بطلنا وبدافع خوفه على صديقيه وحرصه عليهما، لم يتردد بالتواصل مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وعبر عن قلقه على صديقيه وشعوره بأن شيئاً سيئاً يحيط بهما، وأن على الشرطة التدخل لحمايتهما وإنقاذهما، والإدارة بدورها شكرته على موقفه النبيل وطمأنته لسرية وخصوصية واحترافية الإجراءات، لأن الهدف الرئيسي حمايتهما من كل ما قد يهدد سلامتهما ومستقبلهما.

تربية صالحة

وتابع معاليه: إن هذا الشاب ثمرة تربية صالحة، حيث غرس الأب في ابنه قيماً ومبادئ مستلهمة من ديننا الحنيف وعاداتنا وتقاليدنا الأصلية، أنارت عقله وبصره وبصيرته ومكنته من بناء شخصية واعية وناقدة وشجاعة ومتميزة بكل المقاييس، فرغم صغر سنه، إلا أن فطنته وأصالة تربيته ساهمتا في إنقاذ صديقيه من الانغماس في عالم التعاطي والإدمان، وجرأته بالتواصل مع الشرطة دون تردد تعكس حبه لوطنه ومجتمعه ووفائه لأصدقائه ودماثة أخلاقه، وهذا كله إنما يؤكد أهمية دور الأسرة في تربية وتوجيه الأبناء وتحصينهم ومتابعتهم بشكل مستمر والاهتمام بجعلهم نماذج إيجابية في المجتمع، لاسيما أن إهمال هذا الدور قد يضاعف التحديات والخسائر وحينها لا تنفع الندامة.

كفاءة استثنائية

واختتم معاليه بتوجيه الشكر والتقدير إلى رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، الذين أثبتوا كفاءة استثنائية في تحليل مختلف المعطيات والمعلومات وأداء أدوارهم بمسؤولية كبيرة وحرفية عالية، فبين مجابهة عصابات تهريب المخدرات والمتاجرين بها ومروجيها، وملاحقتهم وضبطهم وتقديمهم للعدالة، وكشف غموض أصعب القضايا، يقود مركز حماية الدولي جهود توعية جبارة لنشر ثقافة الوقاية من المخدرات لمنع الوقوع في براثنها، واحتواء المستفيدين من المادة 43 من قانون مكافحة المخدرات الإماراتي، عبر التعاون مع الشركاء لتوفير العلاج المناسب للتائبين، وإعادة تأهيلهم ودمجهم مجتمعياً، وقد سطر المركز العديد من قصص النجاح التي تعكس عمق تأثير التوعية في المجتمع، وارتفاع ثقافة أفراده حول أضرار المخدرات والمؤثرات العقلية ومخاطرها.