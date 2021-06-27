صقر غباش يهنئ رئيس «الشورى السعودي» بتكريمه بوسام التميز العربي

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

هنأ معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، معالي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية الشقيقة، بمناسبة تكريمه بوسام التميز العربي، كأول شخصية عربية تُمنح هذا الوسام من قبل البرلمان العربي.

وقال معالي صقر غباش: إن هذا التكريم يأتي تقديراً لدور المملكة العربية السعودية، وحضورها الداعم للدول العربية والعمل العربي المشترك، مؤكداً أن تكريم معالي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، هو تقدير لجهوده في نصرة القضايا العربية ووحدة الصف العربي، وتعزيز العمل البرلماني حيال مختلف القضايا والمبادرات خلال المشاركة في الفعاليات البرلمانية الإقليمية والدولية.

كما ثمن معالي صقر غباش الجهود الكبيرة التي يقوم بها معالي رئيس مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية وتاريخه المشرف وبصماته الواضحة في تعزيز وتطوير العمل البرلماني العربي المشترك، وتعزيز العلاقات البرلمانية مع مختلف البرلمانات والمؤسسات الدولية.

وجرى تكريم معالي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية الشقيقة، خلال الجلسة العامة السادسة من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي التي عقدت أمس في مقر جامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة.