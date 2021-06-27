«تريندز» يدشن دورة تدريبية في التحليل السياسي

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

دشن «تريندز للبحوث والاستشارات» دورة تدريبية تحت عنوان: «إعداد التقارير والتحليل السياسي»، والتي تستمر حتى الخامس من يوليو المقبل، ويقدم الدورة نخبة من الخبراء والباحثين المتخصصين في «تريندز» تحت إشراف «إدارة التدريب والمعرفة»، وتهدف محاور الدورة التي ستكون باللغة العربية على مدى أسبوعين إلى التعريف بأهمية وأهداف البحث العلمي، ومفهوم التحليل السياسي، وعناصره وأنواعه والفرق بين أدوات التحليل السياسي، والاستراتيجي، والتمييز بين التقرير الإخباري والتحليل الإخباري، وشرح أنواع التحليل السياسي والاستراتيجي، وإجادة كتابة تقدير موقف أو تنبيه سياسي أو إعداد ورقة سياسية.

وقد أكد الدكتور محمد عبد الله العلي الرئيس التنفيذي لـ «تريندز للبحوث والاستشارات»، بهذه المناسبة، أن «تريندز» يُولي الشباب رعاية خاصة لتمكينهم وتأهيلهم خاصة بالمعرفة، مشدداً على أهمية التدريب المستمر لتحقيق رؤيته التي تستهدف تمكين الباحثين الشباب، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم العلمية والمعرفية.

وأوضح العلي أن تمكين الشباب ورفع قدراتهم البحثية والعلمية يُعد أحد الأهداف الرئيسية التي يعمل «تريندز» على تحقيقها، بهدف تخريج كوادر شبابية مؤهلة بحثياً ومعرفياً، تُسهم في خدمة مجتمعهم.