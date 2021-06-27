«شرطة الشارقة»: قادرون على صناعة التغير

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (وام)

أكد اللواء سيف الزري الشامسي، القائد العام لشرطة الشارقة، أن الاحتفاء بـ«اليوم العالمي لمكافحة المخدرات» - الذي يصادف 26 من شهر يونيو من كل عام - فرصة ذهبية للتذكير بعواقبها وتبعات انتشارها الوخيمة التي لابد من التصدي لها كي لا تنال من الفرد والمجتمع، مشيراً إلى جهود الدولة في التصدي لهذه الآفة الخطيرة.

وقال: إن المخدرات قضية مجتمع وليست قضية أمنية منصبة على القطاع الشرطي أو الأمني فحسب، بل هي قضية عامة، وتوحيد الهدف وتضافر الجهود مطلبان رئيسيان في مكافحتها ودرء مخاطرها، لافتاً إلى أن التحديات في هذا الشأن كبيرة، إلا أن الدولة وأبناءها الأوفياء ومنظومتها الأمنية اليقظة ومجتمعها المتعاون الواعي قادرون بتضافرهم على صناعة التغير ومواجهة تلك الآفة بعزيمة واقتدار.

ودعا جميع شرائح وطوائف ومكونات المجتمع للتصدي لهذه الآفة بسرعة الكشف عن أقنعتها الزائفة، والإبلاغ الفوري عن مروجيها، والتكاتف لتطبيق رؤية أن تكون الإمارات من أفضل دول العالم تصدياً ومحاربةً لآفة المخدرات، مؤكداً الالتزام بتوظيف وتسخير كل الطاقات والقدرات وتطويرها لتشديد الرقابة التي باتت تشكل جداراً منيعاً ضد هذه السموم.

ووجه قائد عام شرطة الشارقة الشكر والتقدير لوزارة الداخلية ولرجال مكافحة المخدرات بشرطة الشارقة وزملائهم في كافة القطاعات الشرطية والأمنية المساندة، على ما يقومون به من جهد كبير وعمل دؤوب في حفظ الوطن وتحصين أبنائه من هذه السموم، وتحقيق الأمن الشامل في كافة ربوع دولتنا المعطاء.