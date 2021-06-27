الامارات | بلدية أبوظبي تنفذ حملة للتوعية بمخالفات البناء

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية أبوظبي تنفذ حملة للتوعية بمخالفات البناء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفذت بلدية أبوظبي التابعة لدائرة البلديات والنقل، من خلال قطاع عمليات البلديات الفرعية - مركز بلدية الوثبة، حملة توعوية عن بُعد، استمرت أربعة أيام متواصلة، واستهدفت رفع مستوى الوعي لدى المقاولين والاستشاريين بشأن قوانين البناء ومتطلباته، أثناء عملية البناء وبعدها، واطلاعهم وحثهم على الالتزام بالقوانين والاشتراطات الصادرة من دائرة البلديات والنقل، مؤكدة أنها تهدف إلى المحافظة على المظهر العام، وسلامة وصحة السكان والعمال، وعلى البنية التحتية لمواقع البناء، وتلافي التعرض للمخالفات والغرامات الناتجة عن عدم الالتزام باللوائح المنظمة لمشروعات البناء على اختلاف أنواعها.

وتضمنت الحملة نشر مواد إرشادية وتوعوية في جميع وسائل التواصل الاجتماعي، وإرسال رسائل نصية إلى الشركاء الاستراتيجيين، ممثلين في المقاولين والاستشاريين، لدعوتهم إلى الالتزام بقوانين البناء.

وأكدت الحملة على العديد من المحاور الواجب الالتزام بها أثناء مشروعات البناء وبعد إتمامها، ومنها على سبيل المثال:

- ضرورة إزالة الأسوار والمباني المؤقتة للعمال بعد إتمام البناء، وكذلك المعدات، وإبعادها عن خطوط ومسارات الخدمة، للإسهام في سلامة وصحة الأفراد وحماية المظهر العام.

- تشوين مواد البناء ونقلها إلى الأماكن المخصصة لذلك.

- حماية مستخدمي الطريق والجوار من سقوط مخلفات مواد البناء والمعدات، من خلال الالتزام بمعايير الصحة والسلامة.

- التأكيد على أن صحة وسلامة المجتمع مسؤولية والتزام، من خلال تطبيق خطة الصحة والسلامة العامة في المواقع الإنشائية.

وضمن هذا الإطار دعت البلدية العاملين في مواقع البناء إلى التقيد بالاشتراطات الصحية ومعايير السلامة والأمان، لحماية صحة وسلامة العمال، والإسهام في حماية المظهر العام من كل أنواع المشوهات أو مخلفات البناء، مؤكدة ثقتها بالتزام قطاع البناء بهذه المتطلبات.

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