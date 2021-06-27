الامارات | إنجاز 98% من أعمال بناء المبنى الجديد لجمعية الصحفيين الإماراتية

شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز 98% من أعمال بناء المبنى الجديد لجمعية الصحفيين الإماراتية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بلغت نسبة إنجاز الأعمال في المقر الجديد لجمعية الصحفيين 98%.

وينفذ المقر بمكرمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتخصيص أرض البناء ومكرمة مالية قدرها 20 مليون درهم لإنشاء المبنى.

جاء ذلك خلال زيارة أعضاء مجلس إدارة الجمعية للمقر الجديد في منطقة المحيصنة 2 بدبي، اطلعوا خلالها على سير العمل في المبنى.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية، محمد الحمادي، إن مساحة المبنى تبلغ نحو 1915 متراً مربعاً، ويتكون من طابق أرضي وأربعة طوابق متكررة، حيث يضم الطابق الأرضي صالة استقبال وقاعات تدريب وورش عمل للإعلاميين وصالة تحرير الأخبار، وقاعة مخصصة لمعارض الصور والفن التشكيلي.

وأضاف أن المبنى يضم مكاتب للإدارة وقاعات الاجتماعات، حيث تم تخصيص الطابقين الثاني والثالث للاستثمار، فيما يشتمل الطابق الرابع على قاعة استقبال كبار الضيوف، وقاعة رئيسة للتدريب والأنشطة.

كما يضمّ المبنى مواقف للسيارات الكهربائية.

وأوضح أن المبنى يتسم بمراعاة معايير الاستدامة المستقبلية، وستصل مساحته الإجمالية إلى نحو 35 ألف قدم مربعة. واستمع مجلس إدارة الجمعية خلال الزيارة من استشاري المشروع والشركة المنفذة إلى شرح حول مراحل تنفيذ المشروع المختلفة بدءاً من أعمال الحفر وحتى الصورة النهائية للمبنى حالياً.

وشاهد أعضاء مجلس الإدارة الصورة البانورامية لواجهة المبنى التي تضيء بعلم دولة الإمارات بعد الغروب.

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