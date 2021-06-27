الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وكيل

اشتكى قراء من ارتفاع تكاليف الصيانة الدورية في وكالات السيارات، وأشار قارئ إلى أن فاتورة الصيانة لمركبته ارتفعت بقيمة تجاوزت الـ400%، وعندما استفسر عن السبب، قيل له إنه سيتم تغيير قطع رئيسة في المركبة، وتساءل عن مبررات تغيير تلك القطع لمركبة لم تتجاوز المسافة التي قطعتها 80 ألفاً!

إيجارات

لاحظ قراء أنه ورغم وجود العديد من الوحدات السكنية غير المؤجرة في مناطق مختلفة، إلا أن الملاك والمكاتب العقارية يتمسكون بقيم إيجارية مرتفعة، دون سبب واضح!

«الحصن»

طالب قراء بتطوير تطبيق «الحصن»، بحيث يتم استخدامه من دون الحاجة للاتصال بالإنترنت، أسوة ببعض التطبيقات، إذ واجه بعضهم صعوبة في عرض نتيجة الفحص السلبي من خلاله في الأماكن التي تطلبها، لاسيما أن بعضهم لا يشترك في باقات إنترنت.

رصف

لاحظ ذوو طلبة بمدارس خاصة بمنطقة العزرة في الشارقة، قيام الجهات المعنية برصف بعض الطرق الداخلية للمنطقة، التي كانت تشهد تجمعات للمياه خلال موسم الأمطار، ما يعيق حركة السير.

ازدحام

جدد مستخدمون لطريق الاتحاد مطالبتهم بإيجاد حلول عملية لمشكلة الازدحام المروري المتكرر، عند مدخل الطريق الدائري المؤدي من عجمان إلى الشارقة، نظراً لعدم وجود بدائل أخرى لتفادي المرور في هذا الطريق.

تسول

رصد قراء عودة ظاهرة قيام سائقين بمركبات تحمل أرقاماً غير إماراتية، بالتسول بشكل متكرر في العديد من المناطق. ويدعي هؤلاء أن لديهم أسراً، وتقطّعت بهم السبل، وباتوا في حاجة ماسة إلى المال!

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

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