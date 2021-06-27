الامارات | الطقس مغبر وغائم جزئياً

شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس مغبر وغائم جزئياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس، اليوم، مغبراً وغائماً جزئياً نهاراً، وتظهر السحب المنخفضة صباحاً على الساحل الشرقي، مع فرصة تكوّن السحب الركامية الممطرة شرقاً، تمتد على بعض المناطق الداخلية بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً وتكون قوية مع السحب مثيرة للغبار والأتربة.

أما حركة الرياح فتكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية/‏ 15 - 25 تصل إلى 45 كم/‏س. ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط، ويحدث المد الأول الساعة 16:29 والمد الثاني الساعة 02:21، والجزر الأول الساعة 09:18 والجزر الثاني الساعة 20:09.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط، ويحدث المد الأول الساعة 12:05 والثاني الساعة 23:21، والجزر الأول الساعة 18:06 والجزر الثاني الساعة 05:59.

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