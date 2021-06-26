بلدية الحمرية وشرطة الشارقة تبحثان تعزيز التعاون

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (وام)

بحثت بلدية الحمرية ومركز شرطة الحمرية الشامل والإنقاذ البحري التابع للقيادة العامة لشرطة الشارقة -خلال اجتماعهما في مقر البلدية - سبل تعزيز منظومة الأمن والسلامة لمرتادي شاطئ بحر الحمرية.

واستعرض الجانبان أوجه التعاون الثنائي ووضع الخطط الكفيلة بالحفاظ على مرتادي شاطئ بحر الحمرية.

وقال مبارك راشد الشامسي مدير بلدية الحمرية: إنه وبالتزامن مع دخول فصل الصيف يشهد شاطئ الحمرية حضوراً كبيراً من محبي السباحة، ونظراً للخدمات الفائقة الجودة التي يزخر بها الشاطئ ما يتطلب وضع آليات عمل وخطط لإدارة المرافق الشاطئية تتشارك بها كافة الجهات المسؤولة عن أمن وسلامة الزوار وتكثيف التنسيق المشترك خاصة أثناء أوقات الذروة والعطل الرسمية، وتعزيز الدور الرقابي والتوعوي ورفع معايير الأمان والسلامة على الشاطئ.. مثنياً على دور القيادة العامة لشرطة الشارقة في تعزيز التعاون.