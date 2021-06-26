شرطة دبي تشارك في «دمي لوطني»

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

شاركت الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، ممثلة في مبادرة «الروح الإيجابية» ومكتب التطوير المؤسسي لشؤون المنافذ، بالتعاون مع هيئة الصحة في دبي وخدمة الأمين وصحيفة الإمارات اليوم، في الحملة الوطنية «دمي لوطني»، في معسكر جبل علي. وشارك ضباط القيادة العامة لشرطة دبي وأكثر من 300 منتسب من مجندي الخدمة الوطنية والاحتياطية، ومتطوعي مبادرة «الروح الإيجابية» في التبرع بالدم.

أكد العميد خالد شهيل مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، أن مشاركة شرطة دبي في الحملة تأتي في إطار حرصها على المشاركة في المبادرات الإنسانية الرائدة ومنها مبادرة «دمي لوطني» التي انطلقت في العام 2012، تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

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