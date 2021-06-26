بلدية أبوظبي توعي بمخالفات البناء

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

نفذت بلدية مدينة أبوظبي التابعة لدائرة البلديات والنقل، من خلال قطاع عمليات البلديات الفرعية – مركز بلدية الوثبة- حملة توعوية – عن بعد – استهدفت رفع مستوى الوعي لدى المقاولين والاستشاريين بشأن قوانين البناء ومتطلباته أثناء وبعد عملية البناء، واطلاعهم وحثهم على أهمية الالتزام بالقوانين والاشتراطات الصادرة من دائرة البلديات والنقل، والتي تهدف إلى المحافظة على المظهر العام وسلامة وصحة السكان والعمال، وكذلك المحافظة على البنية التحتية لمواقع البناء وتلافياً للتعرض للمخالفات والغرامات الناتجة عن عدم الالتزام باللوائح المنظمة لمشاريع البناء على اختلاف أنواعها، حيث استمرت الحملة أربعة أيام متواصلة.

وتضمنت الحملة نشر مواد إرشادية وتوعوية في جميع وسائل التواصل الاجتماعي، وإرسال رسائل نصية إلى الشركاء الاستراتيجيين ممثلين بالمقاولين والاستشاريين لدعوتهم إلى الالتزام بقوانين البناء.

وأكدت الحملة على العديد من المحاور الواجب الالتزام بها أثناء وبعد إتمام مشاريع البناء.